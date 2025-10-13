Bhaskar Bhagare : ११ कोटींच्या कामात निकृष्ट दर्जा; लासलगाव रेल्वेस्थानकावर खासदार भगरे यांची तीव्र नाराजी, रेल्वे मंत्रालयाकडे तक्रार करणार

लासलगाव: खासदार भास्कर भगरे यांनी रविवारी (ता. १२) लासलगाव रेल्वेस्थानकाला अचानक भेट देऊन ‘अमृत भारत स्टेशन विकास योजना’ अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची आणि प्रवासी सुविधांची पाहणी केली. सुमारे ११ कोटी रुपयांची कामे पूर्ण झाल्याचा दावा असूनही, कामांमध्ये अनेक त्रुटी आणि निकृष्ट दर्जा आढळल्याने खासदार भगरे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि कामांच्या गुणवत्तेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले..खासदारांच्या पाहणीत नव्याने केलेल्या डांबरीकरणाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याचे दिसून झाले. त्यातच पाहणी दरम्यान, कांदा लोडिंगसाठी स्थानक परिसरात आलेली एक आयशर चिखलात फसल्याची घटना घडली. यामुळे रेल्वेच्या कामातील हलगर्जीपणा आणि बेजबाबदारपणा चव्हाट्यावर आला आहे. खासदार भगरे यांनी प्रतिक्षालयगृह, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सोय, प्लॅटफॉर्मवरील स्वच्छता तसेच निवास व बुकिंग सुविधांची बारकाईने तपासणी केली. .यापैकी कोणतीही बाब समाधानकारक नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. खासदार भगरे यांनी यापूर्वी १२ मे रोजीही या स्थानकाची पाहणी करून रेल्वे प्रशासनाकडे तक्रार नोंदवली होती. मात्र, त्या तक्रारीवर अद्याप कोणतीही कारवाई झाली नाही. रेल्वे प्रशासनाने खासदारांच्या सूचनांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट झाल्याने भगरे यांनी थेट रेल्वे मंत्रालयाकडे तक्रार करणार असल्याचे सांगितले. यावेळी पंचायत समिती निफाडचे माजी सभापती शिवा सुराशे उपस्थित होते..गाड्यांचे थांबे पूर्ववत करण्याची मागणीलासलगाव रेल्वेस्थानकावर कोविडपूर्व काळात नियमित थांबणाऱ्या देवगिरी एक्स्प्रेस, शालिमार एक्सप्रेस, जनता एक्सप्रेस, पुणे-भुसावळ एक्सप्रेस, मनमाड-इगतपुरी शटल, गोदावरी एक्सप्रेस आणि हावडा एक्सप्रेस या गाड्यांचे थांबे अद्यापही पूर्ववत करण्यात आलेले नाहीत. प्रवाशांच्या वाढत्या मागणीचा विचार करून रेल्वे प्रशासनाने हे थांबे त्वरित सुरू करावेत, अशी मागणीही खासदार भगरे यांनी केली आहे..Pune Students: वसतिगृह पुनर्विकासाच्या निधीसाठी प्रस्ताव; विविध विभागाअंतर्गत राज्य सरकारकडून महापालिकेला निधी मिळणार.लासलगाव स्थानकावर अकरा कोटींची कामे झाल्याचे सांगितले जाते, पण प्रत्यक्षात दर्जा अत्यंत निकृष्ट आहे. प्रवाशांना मूलभूत सुविधासुद्धा मिळत नाहीत. या सर्व त्रुटींवर मी रेल्वे मंत्रालयाशी थेट चर्चा करणार आहे.- भास्कर भगरे, खासदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.