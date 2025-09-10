Lasalgaon News : लासलगावचा कचरा डेपो बनला धोक्याची घंटा; नागरिक, विद्यार्थी आणि जनावरेही त्रस्त

लासलगाव: येथील शिव नदीकाठावर असलेल्या कचरा डेपोमुळे परिसरातील नागरिकांचे हाल सुरु आहेत. दररोज साधारण पाउण टन ओला सुका कचरा टाकला जात आहे. यामुळे तब्बल २० ते ३० फूट उंच कचऱ्याचे ढीग, पावसामुळे आलेली दुर्गंधी आणि कचरा थेट रस्त्यावर आल्याने शास्त्रीनगर ते रेल्वेस्थानक मार्ग बंद झाला. जवळच दशक्रिया शेड असल्याने तेथील कार्यक्रम सुरू असताना नागरिकांना दुर्गंधीचा मोठा त्रास होत आहे..कचऱ्यामुळे शिवनदीतील पाणीसाठा दूषित होत असून नागरिकांसोबतच जनावरांच्या आरोग्यालाही गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. या कचराडेपोवर मोठ्या प्रमाणात मोकाट जनावरे अन्नाच्या शोधात येत तेथील प्लास्टिक खात आहे. सततच्या दुर्गंधीमुळे जवळच्या दोन महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आरोग्य धोक्यात आले असून परिसरात नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे..Uttar Pradesh : नेपाळमधील अराजकतेच्या पार्श्वभूमीवर CM योगी ऍक्शन मोडवर;पोलिसांना दिले आदेश.कचऱ्यामुळे महाविद्यालय परिसरात दुर्गंधी पसरते. अभ्यासावर लक्ष केंद्रित होत नाही. आमच्या आरोग्यावर थेट परिणाम होतो आहे. शैक्षणिक प्रक्रियेत लक्ष लागत नाही, प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घ्याव्यात.- विकास शेळके, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, लासलगाव.आमच्या घराबाहेरच कचऱ्याचा डोंगर उभा आहे. श्वास घेणेही कठीण झाले. लहान मुले सतत आजारी पडतात. कचरा डेपोचा सर्व कचरा आमच्या अंगणात आला आहे, प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात.- ताजिन शेख, रहिवासी.कचरा डेपो हलविण्याची मागणी आम्ही अनेक वर्षांपासून करतोय; पण दरवेळी आश्वासने देऊन विषय लांबविला जातो. आता मात्र नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ थांबला पाहिजे.- विकास कोल्हे, समाजसेवक, लासलगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.