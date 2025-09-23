Lasalgaon News : एसटी बसला कट मारून चालकाला बेदम मारहाण; हल्लेखोरांवर कारवाईची मागणी

लासलगाव: लासलगाव आगाराच्या एका चालकावर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी (ता.२२) कामबंद आंदोलन छेडले. पोलिसांच्या तातडीच्या हस्तक्षेपानंतर ते मागे घेण्यात आले असून वाहतूक पूर्ववत झाली आहे..रविवारी (ता.२१) सायंकाळी नाशिकहून लासलगावकडे येणाऱ्या बसला ओढा गावाजवळ टाटा विंगर स्कूल बसने कट मारला. या प्रसंगात बस रस्त्याच्या कडेला खड्ड्यात पडता पडता वाचली. चालकाने प्रसंगावधान राखून बस पुन्हा रस्त्यावर आणली. .मात्र, यानंतर सायखेडा फाट्याजवळ त्या स्कूल बस चालकाने आठ- दहा साथीदारांना बोलावून एसटी चालकाला बेदम मारहाण केली. प्रवाशांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला तरी हल्लेखोरांनी ऐकले नाही. जखमी चालकाला प्रथम लासलगाव ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले असून मेंदूला मार लागल्याने नाशिक येथे सिटीस्कॅनसाठी हलविण्यात आले आहे..Cabinet Decision: मोफत उपचाराच्या योजनेसंबंधी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय; 'कॅबिनेट'मधील सर्व निर्णय एका क्लिकवर.ही घटना समजताच सोमवारी बसस्थानकातील कर्मचाऱ्यांनी संशयित आरोपींना अटक होईपर्यंत कामकाज बंद ठेवण्याचा इशारा दिला. पोलिसांनी निवेदन स्वीकारून संशयितांना तत्काळ अटक करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर अर्ध्या तासात कामकाज पुन्हा सुरू झाले. या प्रकरणामुळे काही वेळ प्रवाशांची गैरसोय झाली होती; मात्र पोलिसांच्या हस्तक्षेपामुळे परिस्थिती नियंत्रणात येताच प्रवाशांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.