Lasalgaon News : टंचाईवर तंत्रज्ञानाची मात! गोंदेगावच्या दहावीच्या विद्यार्थ्यांनी बनवले सौरऊर्जेवर चालणारे 'कांदापात कापणी यंत्र'

लासलगाव: कांदा काढणीनंतर कांदा आणि पात वेगळी करण्यासाठी मजुरांची मोठी टंचाई असते, ही गोष्ट हेरून क्रांतिवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षणप्रसारक संस्थेच्या गोंदेगाव (ता. निफाड) येथील माध्यमिक विद्यामंदिरचा दहावीचा विद्यार्थी सुमित संभाजी शिंदे आणि ओम आनंदा घुगे यांनी सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या 'कांदापात कापणी यंत्रा'चा आविष्कार केला आहे. या यंत्राची इन्स्पायर ॲवॉर्ड प्रदर्शनामधून जिल्हा स्तरावरून थेट राज्यस्तरावर निवड झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या या उल्लेखनीय कामगिरीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. .विद्यार्थ्यांच्या या अभूतपूर्व कामगिरीबद्दल गोंदेगाव ग्रामस्थ, सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांतर्फे नागरी सत्कार करण्यात आला. विद्यार्थी सुमित शिंदे, ओम घुगे आणि त्यांचे मार्गदर्शक शिक्षक कुटे यांचा सत्कार करण्यात आला. माजी आमदार नरेंद्र दराडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) महिला आघाडीच्या प्रदेश उपाध्यक्षा सोनिया होळकर, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष पंढरीनाथ थोरे, कृषितज्ज्ञ सचिन होळकर, विविध कार्यकारी सोसायटीचे उपाध्यक्ष डॉ. विलास कांगणे, सचिन दरेकर आणि लासलगाव भाजपचे माजी शहराध्यक्ष योगेश पाटील यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला..हे यंत्र बनवण्याची कल्पना मनात आली. मित्र ओम घुगे याला सोबत घेत शिक्षक दत्ता कुटे सरांना सांगितले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या सौरऊर्जा कांदापात कापणी यंत्राची आम्ही निर्मिती केली आणि जिल्हास्तरावर इन्स्पायर ॲवॉर्ड प्रदर्शनामधून भाग घेतला. जिल्हा स्तरावरून राज्यस्तरावर निवड झाली आहे, असे सुमीतने सांगितले..सेन्सरचा वापर करणारया यंत्रासाठी ४० वॉट सौरऊर्जा पॅनल, दोन चाकूचे पाते, १२ व्होल्टची मोटर, लोखंडी ब्रॅकेट असे साडेतीन हजारांचे साहित्य लागते. कांदा कापणी करताना दुखापत होऊ नये, यासाठी सेन्सरचा केला जाणार आहे. वापर, कापणी केलेला कांदा ट्रॉली किंवा गोणीमध्ये क्रेट्समध्ये भरण्यासाठीचा पर्याय तसेच कांदा कापणीनंतर कांद्याची प्रतवारी करण्याची सुविधा करणार आहोत, असे शिक्षक मार्गदर्शक गणित-विज्ञान शिक्षक दत्ता कुटे यांनी सांगितले..मुश्रीफ-घाटगेंची युती अनपेक्षित नाही, दोघांनी लोकसभेला मला फसवलंय; संजय मंडलिक यांचा आरोप.गोंदेगावसारख्या ग्रामीण परिसरातील विद्यार्थ्यांनी तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती समस्यांवरील नावीन्यपूर्ण उपाय शोधला आहे. विद्यार्थ्यांची ही कामगिरी केवळ विद्यालयाची मान उंचावणारी नसून ग्रामीण भागातील विज्ञाननिष्ठतेचेही उत्कृष्ट उदाहरण ठरणारी आहे - नरेंद्र दराडे, माजी आमदार.