Lasalgaon News : शेतकऱ्याचा ट्रॅक्टर पाण्यात बुडाला, कारण ठरले 'हे' दुर्लक्षित खड्डे!

Tractor Overturns in Lasalgaon Due to Waterlogged Road : लासलगावच्या कोटमगाव रेल्वे पुलाखाली साचलेल्या पाण्यामुळे भाजीपाला घेऊन येणारा ट्रॅक्टर पलटी होऊन शेतकऱ्याचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
लासलगाव: लासलगाव(ता. निफाड) जवळील कोटमगाव रेल्वे पुलाखाली साचलेल्या पावसाच्या व गटाराच्या पाण्यामुळे तयार झालेल्या खड्ड्यात बुधवारी दुपारी भाजीपाल्याने भरलेला ट्रॅक्टर पलटी होऊन मोठा अपघात टळला. मात्र, ट्रॉलीतील हिरव्या मिरचीसह सर्व भाजीपाला पाण्यात बुडाल्याने शेतकऱ्याचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले.

