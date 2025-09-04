Lasalgaon News : शेतकऱ्याचा ट्रॅक्टर पाण्यात बुडाला, कारण ठरले 'हे' दुर्लक्षित खड्डे!

लासलगाव: लासलगाव(ता. निफाड) जवळील कोटमगाव रेल्वे पुलाखाली साचलेल्या पावसाच्या व गटाराच्या पाण्यामुळे तयार झालेल्या खड्ड्यात बुधवारी दुपारी भाजीपाल्याने भरलेला ट्रॅक्टर पलटी होऊन मोठा अपघात टळला. मात्र, ट्रॉलीतील हिरव्या मिरचीसह सर्व भाजीपाला पाण्यात बुडाल्याने शेतकऱ्याचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले..बुधवारी (ता.३) दुपारी दीड वाजेच्या सुमारास येवला तालुक्यातील पाटोदा येथील शेतकरी दीपक घनघाव हे भाजीपाला (हिरवी मिरची) घेऊन लासलगाव बाजार समितीच्या खामगाव उपाहारात लिलावासाठी येत होते. पुलाखाली साचलेल्या पाण्यात खड्डा दिसेनासा झाल्याने ट्रॅक्टरचा तोल गेला व ट्रॉलीसह वाहन उलटले. सुदैवाने चालक शेतकरी थोडक्यात बचावला..स्थानिक ग्रामस्थांच्या मते, कोटमगाव रेल्वे पुलाखाली दरवर्षी पावसाळ्यात पाणी व गटाराचे पाणी साचत असल्याने अपघातांची शक्यता कायम राहते. पाण्यात खड्डे दडल्याने अपघातांना आमंत्रण मिळते. तसेच या पाण्यामुळे दुर्गंधी पसरते. ग्रामपंचायत व स्थानिक प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन पुलाखालील रस्ता दुरुस्त करावा, अशी मागणी होत आहे..प्रशासनाच्या तात्पुरत्या उपाययोजना निरूपयोगी: कायमस्वरूपी दुरूस्तीची गरज.संपूर्ण कष्टाने घेतलेला भाजीपाला उभ्या डोळ्यासमोर पाण्यात पडून नासला. विक्रीपूर्वीच माल खराब झाल्याने माझे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.- दीपक घनघाव, शेतकरी, पाटोदा (येवला)दरवर्षी पावसाळ्यात पुलाखाली पाणी साचून वाहतुकीस अडथळे निर्माण होतात. अपघात टाळण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात.- योगेश रायते, खडक माळेगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.