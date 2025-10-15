नाशिक

Lassalgaon News : लासलगाव पोलिसांची तत्परता: दोन अनाथ मुलींना वेश्याव्यवसायाच्या दलदलीत जाण्यापासून वाचवले

Pimpgav Baswant Police Rescue Two Orphan Girls : पिंपळगाव बसवंत पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या तत्परतेमुळे भीक मागण्यास लावून अमानवी वागणूक मिळत असलेल्या दोन अनाथ मुलींना सुरक्षितपणे येवला येथील सैंगऋषी अनाथ वृद्धाश्रमात दाखल करण्यात आले.
लासलगाव: पिंपळगाव बसवंत पोलिस ठाण्याच्या सतर्कतेमुळे व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या तत्परतेमुळे दोन अनाथ मुलींचे जीवन वेश्याव्यवसायाच्या दलदलीत अडकण्यापासून वाचले. पोलिस निरीक्षक तिवारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली या दोन्ही मुलींना सुरक्षित ठेवत येवला तालुक्यातील सैंगऋषी अनाथ वृद्धाश्रमात दाखल करण्यात आले.

