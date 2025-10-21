Nashik News : लक्ष्मीपूजनाचा मुहूर्त साधण्यासाठी सोने-चांदी, वाहनांच्या खरेदीची लगबग; नाशिकमध्ये मोठी आर्थिक उलाढाल अपेक्षित

नाशिक: लक्ष्मीपूजनानिमित्त खरेदीचा उत्साह शिगेला पोचला असून, भाविकांमध्ये ऊर्जा संचारलेली आहे. या मुहूर्तावर सोने-चांदी खरेदीसह वाहन, गृहखरेदीतून मोठी उलाढाल अपेक्षित आहे. गॅझेट, इलेक्ट्रॉनिक्सच्या वस्तूंच्या खरेदीचा ओघ वाढता असून, व्यावसायिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. .दिपोत्सवाला सुरवात झालेली असताना, बाजारपेठा ग्राहकांनी गजबजल्या आहेत. शहरातील मध्यवर्ती बाजारपेठ असलेल्या मेनरोड, शालिमार, कानडे मारुती लेन, दहीपूल आदी भागांमध्ये दिवसभर ग्राहकांची वर्दळ दिसते आहे. गेल्या काही दिवसांपासून खरेदीची लगबग सातत्याने सुरुच आहे..सोने-चांदीचे दर रोज नवा उच्चांक गाठत असले तरी खरेदीदारांचा उत्साह कमी झालेला नाही व लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्तावर सोने, चांदीचे दागिने खरेदीचे नियोजन अनेक ग्राहकांनी आखले आहे. यापैकी बहुतांश ग्राहकांनी दागिन्यांची निवडीसह इतर प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण केली असून, लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी दागिने घरी नेण्याचे नियोजन आखले आहे. याचबरोबर दुचाकी, चारचाकी वाहनांच्या खरेदीसाठीदेखील लक्ष्मीपूजनाचे औचित्य साधले जाणार आहे..दुचाकी व चारचाकीमध्ये ठराविक वाहनांना मोठी मागणी असल्याने, ग्राहकांची प्रतीक्षा यादी तयार केलेली आहे. लक्ष्मीपूजनाप्रमाणे दिपावली पाडव्याच्या सणाला धार्मिक महत्त्व आहे. या दिवशी गृहप्रवेशाचे नियोजन ग्राहकांनी आखले आहे. तत्पूर्वी गृहकर्जाची प्रक्रिया, खरेदी आदी प्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत. या संपूर्ण दिवाळी उत्सव काळामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्सच्या वस्तू, गॅझेटच्या मागणीमध्ये वाढ झालेली आहे. ई-कॉमर्स, तसेच ऑफलाईन पद्धतीने खरेदी होते आहे..योजनांचा ग्राहकांवर पाऊसग्राहकांचा खरेदीचा उत्साह वाढविण्यासाठी बँका, उत्पादक कंपन्या, दालने आणि व्यावसायिक यांच्याकडून घसघशीत सवलतींसह शून्य टक्के व्याजदरावर कर्ज, शून्य प्रक्रिया शुल्क अशा विविध योजनांचा पाऊस ग्राहकांवर पाडला जातो आहे..Guru Shani Yoga: या दिवाळीत दुर्मीळ गुरु-शनी योग! 676 वर्षांनंतर पुन्हा घडतोय, जाणून घ्या पुढचा वेळ कधी?.मुहूर्त ट्रेडिंग आजलक्ष्मीपूजनानिमित्त शेअर बाजारात मुहूर्त ट्रेडिंगकडे गुंतवणूकदारांचा कल असतो. या दिवशी केलेली गुंतवणूक लाभकारी मानली जाते. दरवर्षी सायंकाळच्या वेळी एक तासासाठी शेअर बाजार गुंतवणूकदारांसाठी खुले होत असते. परंतु या वर्षी मंगळवारी (ता. २१) दुपारी पावणेदोन ते पावणे तीन या दरम्यान शेअर बाजार खुला असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.