Nashik News : लक्ष्मीपूजनाचा मुहूर्त साधण्यासाठी सोने-चांदी, वाहनांच्या खरेदीची लगबग; नाशिकमध्ये मोठी आर्थिक उलाढाल अपेक्षित

Festive Shopping Rush Hits Nashik Markets : नाशिकमध्ये लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्तावर सोने-चांदी, वाहने आणि इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वस्तूंच्या खरेदीसाठी बाजारपेठांमध्ये ग्राहकांची मोठी गर्दी दिसून येत आहे.
नाशिक: लक्ष्मीपूजनानिमित्त खरेदीचा उत्‍साह शिगेला पोचला असून, भाविकांमध्ये ऊर्जा संचारलेली आहे. या मुहूर्तावर सोने-चांदी खरेदीसह वाहन, गृहखरेदीतून मोठी उलाढाल अपेक्षित आहे. गॅझेट, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍सच्‍या वस्‍तूंच्‍या खरेदीचा ओघ वाढता असून, व्‍यावसायिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

