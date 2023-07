Water Wastage : जलकुंभाचे मुख्य वाहिनी लिकेज; मनपाचे समस्येकडे दुर्लक्ष

By

Water Wastage : जेलरोड भागाला लाखो लोकांना पाणीपुरवठा करणारी नाशिक रोड येथील भीमनगरच्या बेला डिसूझा गार्डन येथील जलकुंभाचे मुख्य वाहिनी लिकेज असल्यामुळे हजारो लिटर पाणी वाया जात आहे.

या समस्येकडे मनपाने दुर्लक्ष केले असून महापालिकेचे ऑनलाइन ॲप कार्यरत नसल्यामुळे तक्रार कुठे करावी, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. (leakage in main channel of water tank at Bella DSouza Garden nashik news)

लाखो लोकांना नाशिक रोड येथील भीमनगरच्या बेला डिसूझा गार्डन येथील जलकुंभाद्वारे पाणीपुरवठा होतो. या जलकुंभाची मुख्य वाहिनी लिकेज असून हजारो लिटर पाणी सध्या वाया जात आहे. येथे पाणी लिकेज झाल्यामुळे डास, माशा यांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. पर्यायाने आसपासच्या परिसरात रहिवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

पाण्याच्या टाकीच्या खाली मोठे डबके साचले आहे. रोज हजारो लिटर पाणी वाया जात आहे शिवाय या ठिकाणी वाढलेल्या वनस्पतींमुळे परिसरास बकाल स्वरूप प्राप्त झाले आहे. हा जलकुंभ गार्डनमध्ये असल्यामुळे या ठिकाणी रोजच रात्रीच्या वेळेमध्ये मद्यपीचा धिंगाणा असतो.

पोलिस प्रशासनही याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. सध्या ऑनलाइन तक्रारींचे महापालिकेचे ॲप बंद असल्यामुळे तक्रार कोणाकडे करायची, हा असा प्रश्न सध्या नागरिकांना सतावत आहे.

"या ठिकाणी रोज हजारो लिटर पाणी वाया जात आहे. महापालिकेचे बंद असल्यामुळे आम्ही तक्रार कुठे करायची, प्रशासकीय राजवटीत महापालिकेने किमान जलकुंभाची स्वच्छता आणि निगा राखायला हवी. या ठिकाणी डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. रोगराई पसरू शकते म्हणून महापालिकेकडून उपाययोजनांची अपेक्षा आहे." - राहुल महाले, स्थानिक रहिवासी