Workshop : जाणून घ्या "Hydroponic तंत्रज्ञानाने भाजीपाला शेती"! नाशिकमध्ये या तारखांना विशेष प्रशिक्षण

नाशिक : आधुनिक हायड्रोपोनिक तंत्रज्ञान अर्थात मातीविना भाजीपाल्याची शेती कशी करतात, त्याद्वारे दर्जेदार गुणवत्तेचे उत्पादन कसे मिळवावे, या तंत्राने कोणकोणती भाजीपाला पिके घेता येतात, या शेतीत यशस्वी कसे व्हावे इ. सर्व बाबींविषयी इत्थंभूत मार्गदर्शन करणारे दोन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण २९ आणि ३० मार्चला सकाळ ॲग्रोवन संलग्न शैक्षणिक संस्था एसआयआयएलसी तर्फे नाशिक येथील ‘सकाळ’ च्या सातपूर कार्यालयात आयोजिले आहे. (Learn Vegetable Farming with Hydroponics Technology Special training on 29 30 march in Nashik News)

या कार्यशाळेचे विशेष आकर्षण म्हणजे या विषयातील अभ्यासू तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत. शेतकरी, प्रोफेशनल्स, संशोधक, विद्यार्थी, शेतीविषयक सल्लागार इ.साठी प्रशिक्षण फायदेशीर आहे. आगाऊ नावनोंदणी करणे आवश्यक आहे. अधिक माहिती व नावनोंदणीसाठी संपर्कः ९२८४७ ७४३६३

कार्यशाळेतील विषयः

- हायड्रोपोनिक काय आहे

- विविध पद्धती, प्रकार

- पीकनिहाय सेटअप

- हायड्रोपोनिक, एक्वापोनिक, एइरोपोनिक तंत्र

- आवश्यक साधने, फर्टीगेशन

- पाण्याची गुणवत्ता, आवश्यक अन्नद्रव्ये

- पाण्याचा इसी, पीएच नियंत्रण, खतांचा वापर

कार्यशाळा दिनांक : ता.२९ आणि ३० मार्च २०२३

प्रशिक्षणाचे ठिकाण : सकाळ कार्यालय, सातपूर एमआयडीसी, त्र्यंबक रोड, नाशिक

वेळ : सकाळी १० ते सायंकाळी ५

शुल्क : प्रति व्यक्ती तीन हजार रुपये

नावनोंदणीसाठी संपर्कः ९२८४७ ७४३६३