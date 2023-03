Gudi Padwa 2023 : खरेदीतून घरोघरी नवचैतन्याचा गोडवा; गुढी उभारून जय श्रीरामाचा जयघोष!

धुळे : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या गुढीपाडव्यानिमित्त धुळेकरांनी विविध वस्तूंची बुधवारी (ता. २२) खरेदी केल्याने बाजारपेठेत नवचैतन्याचा गोडवा निर्माण झाला. (gudi padwa 2023 purchase of various items on occasion of Gudi Padwa created new consciousness in market dhule news)

फोर के टीव्ही, डबलडोअर फ्रीज, एसी, स्मार्टफोन्सची सर्वाधिक खरेदी झाली, तसेच चारशेवर दुचाकी, दीडशेहून अधिक चारचाकी वाहनांची विक्री झाली. अनेकांनी नवीन फ्लॅट, रो-हाउससह प्लॉटची खरेदी केली. काहींनी गृहप्रवेश केला. यातून कोट्यवधींची उलाढाल झाली.

गुढीपाडव्यानिमित्त शहरात घरोघरी आणि चौकाचौकांत गुढी उभारण्यात आली, तसेच श्रीरामाच्या प्रतिमेचे पूजन करीत जय श्रीरामाचा जयघोष करण्यात आला. गुढीपाडव्यापासून मराठी नववर्षाला सुरवात होते.

नवीन वर्षातील हा पहिलाच सण असल्याने या दिवशी सोने, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक साहित्य खरेदी, वास्तुप्रवेशाची परंपरा आहे. त्यामुळे बाजारपेठांमधील शोरूम सजल्या आहेत. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची दुकाने आघाडीवर आहेत.

शहरात सकाळपासूनच खरेदीची लगबग दिसून आली. या शुभमुहूर्तासाठी शहरात चारशेवर चारचाकी आणि दीडशेवर दुचाकींचे बुकिंग झालेले होते. दोनशेवर घरांचेदेखील बुकिंग झालेले होते. दोनशेवर कुटुंबांनी नवीन घरात गृहप्रवेश केला.

गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर सोने खरेदी शुभ मानली जाते. त्यामुळे सराफ बाजारही सज्ज होता. २४ कॅरेट सोन्याचे दर ६० हजार रुपयांवर गेले. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी विक्रेत्यांनीही सवलत योजना जाहीर केल्या आहेत.

गुढीपाडव्यानिमित्त गुढीसह काठी, हार-कंगण, फुलहाराची मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली. या सणानिमित्त दूध, बासुंदी, श्रीखंड, जिलबी, गुलाबजाम व इतर पदार्थांची मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली. दुधासाठी डेअरीवर रांगा होत्या.