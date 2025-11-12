नाशिक

Leonid Meteor Shower : उल्कावर्षाव पाहण्याची नाशिककरांना सुवर्णसंधी; चंद्रप्रकाश कमी असल्याने दृश्य स्पष्ट दिसणार

Tips by Sudarshan Gupta for Perfect Skywatch Experience : १७ नोव्हेंबरच्या रात्री ते १८ नोव्हेंबरच्या पहाटेपर्यंत 'लिओनिड' उल्कावर्षाव (Leonid Meteor Shower) मघा नक्षत्रातून होताना दिसणार आहे. चंद्राचा प्रकाश कमी असल्याने आणि उल्का अत्यंत तेजस्वी व वेगाने येत असल्याने, खगोलप्रेमींना हा निसर्गाचा विलोभनीय आविष्कार स्पष्टपणे पाहण्याची संधी मिळेल.
Leonid Meteor Shower

Leonid Meteor Shower

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: सतरा नोव्हेंबरला मध्यरात्रीनंतर मघा नक्षत्रात ''लिओनिड'' उल्कावर्षाव पहायला मिळणार आहे. हा खगोलीय आविष्कार अनुभवण्याची नाशिककरांना संधी उपलब्‍ध राहाणार आहे. उल्‍कावर्षाचाचे निरीक्षण करणे ही खगोलप्रेमींसाठी पर्वणी ठरेल.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Event
Astronomy
sky

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com