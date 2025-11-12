Leonid Meteor Shower : उल्कावर्षाव पाहण्याची नाशिककरांना सुवर्णसंधी; चंद्रप्रकाश कमी असल्याने दृश्य स्पष्ट दिसणार

नाशिक: सतरा नोव्हेंबरला मध्यरात्रीनंतर मघा नक्षत्रात ''लिओनिड'' उल्कावर्षाव पहायला मिळणार आहे. हा खगोलीय आविष्कार अनुभवण्याची नाशिककरांना संधी उपलब्ध राहाणार आहे. उल्कावर्षाचाचे निरीक्षण करणे ही खगोलप्रेमींसाठी पर्वणी ठरेल..याबाबत अधिक माहिती देताना खगोल अभ्यासक सुदर्शन गुप्ता म्हणाले, की २०२५ मध्ये लिओनिड उल्कावर्षाव १७ नोव्हेंबरच्या रात्री आणि १८ नोव्हेंबरच्या पहाटेपर्यंत शिखरावर पोहोचेल. यामध्ये चंद्राचा क्षीण होत जाणारा चंद्रकोर असेल. आणि चंद्राची प्रकाशमानता कमी होत जाईल. व तो नवीन चंद्र (न्यू मून) होण्याच्या दिशेने प्रवास करत असल्याने उत्कृष्ट दृश्य परिस्थिती निर्माण होईल. चंद्रप्रकाश कमी असल्याने उल्कांचे पट्टे स्पष्ट दिसतील. १७ नोव्हेंबरला रात्री एकपासून १८ नोव्हेंबरच्या पहाटेपर्यंत ईशान्य क्षितिजावर मघा नक्षत्रातून उल्कावर्षाव होताना दिसेल..‘उल्कावर्षाव ही निसर्गाची एक विलोभनीय देणगी आहे. उल्कावर्षाव हा धूमकेतूमुळे दिसतो. जेव्हा धूमकेतू सूर्यप्रदक्षिणा करून जातो, तेव्हा तो आपल्या मागे वायू आणि धूळ सोडत जातो. पृथ्वी सूर्याभोवती प्रदक्षिणा करताना या धुळीच्या मार्गातून जाते तेव्हा ही धूळ (खडक, धातू, वायू, बर्फ इत्यादी) पृथ्वीच्या गुरुत्वामुळे आकर्षित होऊन जमिनीकडे खेचली जाते. .या उल्का सरासरी ताशी ५० हजार किलोमीटरच्या गतीने वातावरणातून प्रवेश करतात. पृथ्वीच्या वातावरणात आल्यानंतर हे खडक घर्षणामुळे जळायला सुरुवात होते आणि सुंदर दृश्य आपल्याला बघायला मिळते. या उल्कावर्षावामध्ये उल्का वेगाने आणि तेजस्वीपणे दिसतात. त्या अनेकदा लांब पट्टे सोडतात. या दिवशी चंद्र नसल्यामुळे उल्का पाहण्यासाठी उत्तम परिस्थिती आहे..अशी पाहावी उल्का : गुप्ताउल्का दिसणे ही जितकी सुंदर बाब आहे, तितकेच उल्का निरीक्षण करणे अवघड आहे. एका दिशेने पाहिल्यास उल्का दिसत नाही. उभे राहून उल्का पाहणे कठीण आहे. पाठीवर झोपून किंवा आरामखुर्चीवरून पाहणे सोयीचे आहे. त्यामुळे आपली नजर जास्त आकाश पाहू शकते. उल्का पाहण्यास दुर्बीण वापरता येत नाही..Navi Mumbai: रस्ते अपघातग्रस्तांना मिळणार भरपाई, नवी मुंबई महापालिकेची योजना.द्विनेत्री (बाइनाक्युलर)ही तितके सोयीचे नाही. उल्का निरीक्षण केवळ साध्या डोळ्याने सोयीचे आहे. शहराच्या दूर, जिथे कृत्रिम प्रकाश नसेल तिथेच जाऊन निरीक्षण केलेले उत्तम राहते. शहरातून उल्का निरीक्षण करण्यासाठी उंच इमारतीवर जिथून चारही दिशांनी क्षितिज दिसेल, अशा ठिकाणी जावे, असे गुप्ता यांनी सुचविले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.