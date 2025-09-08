Leopard Attack : सिन्नरमधील बिबट्याच्या हल्ल्यात सहावर्षीय चिमुरडा जखमी; आजीने धाडस दाखवून वाचवला जीव

सिन्नर/वडांगळी: खडांगळी व निमगाव (देवपूर)च्या सरहद्दीवर बिबट्याच्या हल्ल्यात सहा वर्षांचा चिमुरडा जखमी झाला. बिबट्याने आजीच्या हातातून नातवाला सोयाबीनच्या शेतात ओढत नेले. मात्र आजीने धाडस दाखवून बिबट्याच्या तावडीतून नातवाची सुटका केली. जखमी बालकावर नाशिकट्या बिटको रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. .सरपंच कल्पना नवनाथ ठोक यांच्या वस्तीजवळ राहणाऱ्या जानकाबाई बोस (वय ७०) या नातू शिव संपत बोस (६) यांच्यासोबत कामानिमित्त वस्तीच्या रस्त्यावरून जात होत्या. आनंदा ठोक याच्या घराजवळून अवघ्या १०० फुटांवर असताना सोयाबीनच्या शेतात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने शिव बोस याच्यावर पाठीमागून हल्ला केला. त्यास जबड्यात धरून अक्षरशः सोयाबीनच्या शेतात ३० ते ४० फुटांपर्यंत ओढत नेले. .जानकाबाई आरडाओरड करत बिबट्यामागोमाग धावल्या. हातात येईल ते त्याच्यावर फेकू लागल्या. सोयाबीनचे पीक वाढलेले असल्याने शिवला जबड्यात घेऊन बिबट्याला फारसे पळता येत नव्हते. अखेर बिबट्याने शिवला सोडून धूम ठोकली. जानकाबाईंच्या आरडाओरडीमुळे वस्तीवरील रोहिदास ठोक यांच्यासह शेतकरी मदतीला धावून आले. शिवला लगेचच खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी नेले..Leopard Attack Panchale : पंचाळे येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात ११ वर्षांच्या सारंगचा मृत्यू; गावात शोककळा.वन विभागाने लावला पिंजराशिवच्या पाठीत बिबट्याचे दात घुसल्याने व डोके व मानेजवळ पंजाच्या जखमा झाल्याने तो रक्तबंबाळ झाला होता. प्राथमिक उपचारानंतर नाशिकच्या बिटको रुग्णालयात त्यास हलविण्यात आले. वनपरिक्षेत्र अधिकारी हर्षल पारेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंचनामा करण्यात आला. सरपंच कल्पना नवनाथ ठोक यांनी पिंजरा लावण्याची मागणी केली. वन विभागाने लगेचच पिंजरा लावला. घटनेनंतर काही वेळाने बिबट्या घटनेपासून ३०० फूट अंतरावर असलेल्या विलास ठोक यांच्या मक्याच्या शेतात दिसून आला. वन विभाग बिबट्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.