Nashik News: चिचोंडी खुर्द येथे आढळले बिबट्याचे बछडे; नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

By

Nashik News : चिचोंडी खुर्द (ता.येवला) येथील चारी नंबर ३६ जवळील दत्तू सैद यांच्या शेतात आज सकाळी बिबट्याचे बछडे आढळून आल्याने चिचोंडी खुर्द परिसरामध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

दरम्यान बछडे आढळल्याने याच परिसरात मादी (बछड्याची आई) असण्याची शक्यता आहे. येथील प्राणीमित्र योगेश चव्हाणके यांनी वनविभागाला सदर माहिती कळवली.

वनविभागाचे वन परिक्षेत्र आधिकारी अक्षय मेहत्रे यांनी तात्काळ भेट देत नागरिकांना काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे. (Leopard cub found in Chichondi Khurd climate of fear among citizens Nashik News)

दरम्यान बिबट्याच्या पिल्ला जवळ कोणी जाऊ नये. त्याला हात लावू नये तसेच सकाळ, संध्याकाळी आपली जनावरे सुरक्षित ठिकाणी बांधावी असे आवाहन विभागाने केले आहे.

वनविभागाचे अक्षय मेहेत्रे, वनपाल राठोड, नागपुरे आदींनी पाहणी करून या ठिकाणी ट्रॅप कॅमेरे लावले असून बिबट्याची मादी आढळून आल्यास या ठिकाणी पिंजरा लावला जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

दरम्यान पारेगाव पच्छिम भाग व चिचोंडी खुर्दच्या पूर्व परिसरातील नागरिकांनी काळजी घेण्याची आवाहन त्यांनी केले आहे. यावेळी बापू सैद, दत्तू सैद, प्रमोद सैद हे ग्रामस्थ उपस्थित होते.