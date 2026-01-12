Nashik Leopard Death : रेल्वेची धडक, पाय तुटला अन् डोक्याला जखम; देवळालीत जखमी बिबट्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू

नाशिक रोड: देवळाली रेल्वेस्थानकाजवळील रेल्वे ट्रॅकवर रविवारी (ता. ११) सकाळी बिबट्या जखमी अवस्थेत आढळून आला. त्यामुळे मुंबईला जाणाऱ्या रेल्वेगाड्या काही काळ थांबविण्यात आल्या होत्या. नाशिक वनपरिक्षेत्राच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन जखमी बिबट्याला बाजूला करून वाहतूक पूर्ववत केली. मात्र जखमी बिबट्याचा उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला..मध्ये रेल्वेच्या धडकेत बिबट्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती तसेच बिबट्याचा एक पाय पूर्णपणे तुटला होता. वनाधिकाऱ्यांनी टीमसह तत्काळ घटनास्थळी पोहोचून बिबट्यावर प्राथमिक उपचार केले. मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाल्याने त्याची प्रकृती गंभीर होती. त्याला म्हसरूळच्या वन्यप्राणी उपचार केंद्रात रवाना करण्यात आले, मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. .Ratnagiri Tourism : कोकणचे विहंगवैभव धोक्यात! स्थलांतरित पक्ष्यांची संख्या घटतेय, संवर्धनाची गरज वाढतेय.या बिबट्याचे वय अंदाजे सात ते आठ महिने असल्याचे वन्यजीव पशुवैद्यक यांनी सांगितले. दरम्यान, शनिवारी (ता. १०) रात्री साडेनऊच्या सुमारास लहवितजवळ धावत्या दुचाकीवर मागे बसलेल्या शान रतन आहेर (२०, रा. पाटील गल्ली, मुंजोबा चौक, लहवित, नाशिक) याला बिबट्याने पंजा मारल्याने त्याच्या पायाला जखम झाली असून, त्याला बिटको रुग्णालयात दाखल केले होते. हल्ला करणारा बिबट्या हाच असावा, असा अंदाज बांधला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.