Nashik News : कोकणगाव येथील रो हाऊस समोरील रस्त्यावर बिबट्याचे दर्शन; सतर्कता बाळगण्याचे आव्हान

कोकणगाव (जि. नाशिक) : कोकणगाव येथील सागर बोराडे यांच्या राहत्या घरा समोरील पार्किंगमध्ये रविवारी रात्री साडे अकराच्या सुमारास बिबट्या सीसीटीव्ही कॅमरे मध्ये कैद झाला आहे. त्यामुळे मुळे परिसरात दहशत निर्माण झाली. (Leopard sighting on road in front of Row House in Kokangaon appeal of vigilance Nashik News)

कोकणगाव गावात सध्या बिबट्याचे दर्शन परिसरातील नागरिकांना नियमित घडत आहे.शिवाय बिबटयानी परिसरातील कुत्र्यावर हल्ले चढवत त्याचा फडशा पडल्याने दहशतिचे वातावरण आहे.कोकणागाव परिसरात बिबट्या चा वावर मोठया प्रमाणातवाढू लागला आहे.

त्यामुळे थ्री फेज लाईट असतानाही रात्रीच्या वेळी शेतकरी पिकांना पाणी द्यायला घाबरत आहे. सदर घटनेची माहिती वनविभागाला कळवली असता वनविभाग अधिकारी निफाड यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून पिंजरा बसवण्याची आश्वासन दिलेले आहे व नागरिकांनी सतर्क रहावे अशी प्राथमिक माहिती दिली.

"नागरिकांनी काळजी घ्यावी. रात्रीच्या वेळी कामं असेल तरच बाहेर निघावे. वन विभागाने लवकरात लवकर बिबट्याचा बंदोबस्त करावा."- ललित जाधव, शेतकरी, कोकणगाव