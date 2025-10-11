नाशिक

Nashik News : नाशिक रोडच्या चव्हाण मळ्यात बिबट्या जेरबंद; दोन बालकांचा बळी घेणाऱ्या बिबट्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा

Leopard trapped near Jaybhavani Road in Nashik : नाशिक रोडवरील चव्हाण मळा भागात लावलेल्या पिंजऱ्यात शुक्रवारी पहाटे एक बिबट्या (मादी) जेरबंद झाला. अनेक दिवसांच्या प्रयत्नानंतर बिबट्या पकडल्याने स्थानिकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला असून, वन विभागाने त्याला म्हसरूळ पुनर्वसन केंद्रात हलवले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक रोड: जयभवानी रोडच्या चव्हाण मळ्यात लावलेल्या पिंजऱ्यात शुक्रवारी (ता. १०) पहाटे बिबट्या जेरबंद झाला. सकाळी आठला बिबट्याच्या डरकाळ्या ऐकू येऊ लागल्याने नागरिक कुरेशी सय्यद व मुन्ना सय्यद यांनी ही माहिती वन अधिकाऱ्यांना दिली. वन विभागाने नागरिकांच्या मदतीने बिबट्याला म्हसरूळच्या पुनर्वसन केंद्रात हलविले.

