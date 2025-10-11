Nashik News : नाशिक रोडच्या चव्हाण मळ्यात बिबट्या जेरबंद; दोन बालकांचा बळी घेणाऱ्या बिबट्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा

नाशिक रोड: जयभवानी रोडच्या चव्हाण मळ्यात लावलेल्या पिंजऱ्यात शुक्रवारी (ता. १०) पहाटे बिबट्या जेरबंद झाला. सकाळी आठला बिबट्याच्या डरकाळ्या ऐकू येऊ लागल्याने नागरिक कुरेशी सय्यद व मुन्ना सय्यद यांनी ही माहिती वन अधिकाऱ्यांना दिली. वन विभागाने नागरिकांच्या मदतीने बिबट्याला म्हसरूळच्या पुनर्वसन केंद्रात हलविले..जयभवानी रोडवर दाट लोकवस्ती आहे. शेजारी लष्कराचा दाट झाडीचा परिसर आहे. त्यामुळे त्या भागातून दिवसाढवळ्या बिबटे नागरी भागात येत आहेत. येथून जवळच असलेल्या वडनेर भागात बिबट्याने दोन महिन्यात दोन बालकांचे बळी घेतले होते. तसेच अनेक पाळीव जनावरे, कुत्रे फस्त केले आहेत. त्यामुळे संतप्त नागरिकांनी दोन वेळा वनविभाग कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. .रियाझ सय्यद हे सकाळी बिबट्या पिंजऱ्यात अडकला की नाही हे बघायला गेले असता बिबट्या मादी पिंजऱ्यात अडकून निद्रा अवस्थेत होती. चार तासानंतर पिंजरा हलवण्यात आला. पिंजरा शेतात व चिखलात होता. तो हलविताना कसरत करावी लागली. त्यातच नागरिकांची बिबट्यासोबत सेल्फी घेण्यासाठी एकच झुंबड उडाली व मोठ्या प्रमाणात बघ्यांची गर्दी होती. दरम्यान, रात्री परिसरात कुत्र्यांच्या भुंकण्याचा आवाज मोठ्या प्रमाणात असतो. .बिबट्या आला की काय अशी नागरिकांना मध्ये भीती असते. दरम्यान, जयभवानी रोड भागात बिबट्यांना पकडण्यासाठी तीन महिन्यांपासून पिंजरे लावले होते. त्यात कोंबड्या ठेवल्या होत्या. परंतु, नागरी वस्तीत पिंजरे लावल्याने कोंबड्या काही लोक चोरून नेत असतं. त्यामुळे पिंजऱ्याच्या जागा बदलण्याची मागणी शिवसेनेचे विक्रम कदम, गणेश कदम, सागर जाचक, राजेंद्र थोरात, सलीम सय्यद, नितीन पंडित आदी नागरिकांनी केली. वन विभागाच्या साथीने तीन आठवड्यापूर्वी पिंज-यांची जागा बदलण्यात आली. पिंजऱ्यात बिबट्या अडकल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे..Akola Farmers: साहेब, आणखी किती बळी घ्याल तुम्ही! पिकांचे नुकसान आणि कर्जाचा ओझा प्रशासनाकडून दुर्लक्षित.‘स्थलांतर व्यवस्थापन करावे’नाशिक रोड, एकलहरे, देवळाली कॅम्प, देवळाली परिसर, वडनेर गेट, जयभवानी रोड येथील मनोहर गार्डन, औटे मळा, डोबी मळा, जाचक मळा, पाटोळे मळा, लोणकर मळा, थोरात मळा, चव्हाण मळा भागात अजूनही बिबटे आहेत. वन विभागाने नाशिक जिल्हा बिबट्या प्रवण क्षेत्र म्हणून घोषित करावे, बिबट्यांच्या प्रजनन नियंत्रणावर उपाययोजना कराव्यात, बिबट्यांचे स्थलांतर व्यवस्थापन करावे, बिबटे पकडल्यानंतर त्याच्या शेपटीत चीप बसवावी, लष्कराच्या कुंपणावर लेजर आधारित सायरन लावावे, अशी मागणी विक्रम कदम व नागरिकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.