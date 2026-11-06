निवृत्तीवेतनधारकांनी हयातीचा दाखला महिना अखेरीस सादर करावा

महिना अखेरीपर्यंत हयातीचा दाखला
सादर करण्याचे प्रशासनाचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
कंधाणे, ता. ६ : शासनाच्या निवृत्तीवेतन धारकांना चालू वर्षातील हयातीचा दाखला मिळविण्यासाठी विविध डिजिटल पर्याय उपलब्ध करून दिले असून ३० नोव्हेंबर २०२६ अखेर मुदतीत दाखला सादर करावा अन्यथा डिसेंबरपासून संबंधितांना पेन्शन मिळणार नाही असे बागलाण तालुका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे
शासकीय निवृत्तीवेतन धारकांना दरवर्षी हयात असल्याचा पुरावा म्हणून हयातीचा दाखला सादर करावा लागतो त्यानुसार दरमहा त्यांच्या बँक खात्यात पेन्शन जमा केली जाते. ज्येष्ठ वयोवृद्ध पेन्शन धारकांना कार्यालयात मारावे लागणारे हेलपाटे व बॅंकांमधील रांगेत ताटकळत उभे राहून होणारा त्रास वाचविण्यासाठी व अखंडित निवृत्ती वेतन सुरू राहण्यासाठी मुदतपूर्व हयात प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या दृष्टीने शासनाने विविध डिजिटल माध्यमांचा वापर करून दाखला मिळविण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत त्यांच्या आधारे हयात प्रमाणपत्र सहज मिळणार आहे त्यामुळे निवृत्ती वेतन वितरणात अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी सर्व निवृत्तीवेतन व कुटुंब वेतनधारकांनी ऑनलाईन सुविधांचा लाभ घ्यावा तसेच ऑफलाईन दाखला व सोबत आधार कार्ड पॅन कार्ड बॅंक पासबुक पहिलं पान झेरॉक्स प्रती लवकरात लवकर आपापल्या कार्यालयातील विभाग प्रमुखांकडे ३० नोव्हेंबर पुर्वी सादर करावा असे आवाहन प्रशासनाकडून परिपत्रक काढून करण्यात आले आहे.