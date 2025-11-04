नाशिक

Nashik Crime : कार्तिकी एकादशीला अवैधरीत्या दारू विक्री! महागड्या कारसह साडेसात लाखांचा मद्यसाठा जप्त, एकाला अटक

Foreign Liquor Seized from Luxury Car near Vidya Vikas Circle : नाशिक शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने कार्तिकी एकादशीच्या दिवशी विदेशी व देशी दारू विक्रेत्यांवर धडक कारवाई करत सव्वासात लाखांचा मद्यसाठा व महागडी कार जप्त केली.
नाशिक: रविवारी (ता. २) कार्तिकी एकादशी असल्याने मद्यविक्री बंद असताना, अवैधरीत्या मद्यसाठा करून विक्री करताना महागड्या कारसह एकाला अटक करण्यात आली आहे. शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने ही कारवाई केली. याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिसात गुन्हा दाखल करत कारसह मद्यसाठा असा सव्वासात लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला. सुरेश अडवानी (३५, रा. गोविंदनगर) असे अवैधरीत्या मद्यविक्री करताना अटक करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे.

