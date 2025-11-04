Nashik Crime : कार्तिकी एकादशीला अवैधरीत्या दारू विक्री! महागड्या कारसह साडेसात लाखांचा मद्यसाठा जप्त, एकाला अटक

नाशिक: रविवारी (ता. २) कार्तिकी एकादशी असल्याने मद्यविक्री बंद असताना, अवैधरीत्या मद्यसाठा करून विक्री करताना महागड्या कारसह एकाला अटक करण्यात आली आहे. शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने ही कारवाई केली. याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिसात गुन्हा दाखल करत कारसह मद्यसाठा असा सव्वासात लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला. सुरेश अडवानी (३५, रा. गोविंदनगर) असे अवैधरीत्या मद्यविक्री करताना अटक करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे. .गुन्हे शाखा युनिट एकचे अंमलदार विशाल काठे यांच्या फिर्यादीनुसार, संशयित सुरेश श्यामसुंदर अडवानी हा सोमवारी (ता. ३) पहाटे एकला विद्या विकास सर्कलजवळ अवैधरीत्या दारू विक्री करीत होता. त्याने महागड्या कारमध्ये (एमएच १५ जेएक्स ३८७५) विदेशी मद्याचा साठा केला होता. गुन्हे शाखेला माहिती मिळताच त्यांनी घटनास्थळी दाखल कारवाई केली. कारवाईत पथकाने १८ हजार ३५० रुपयांचा विदेशी मद्यसाठा व सात लाखांची कार जप्त केली आहे..शहरातही कारवाई; देशी दारूचा साठा जप्तकार्तिक एकादशीनिमित्ताने मद्यविक्री करण्यावर बंदी असतानाही शहर परिसरात चोरीछुप्यारितीने मद्याची विक्री सुरू होती. पोलिस ठाणेनिहाय यावेळी कारवाई करीत गुन्हे दाखल करण्यात आले. संशयित प्रज्ञा संदीप मोरे ऊर्फ प्रज्ञा रवींद्र उघडे (२५, रा. मालधक्का रोड) ही रविवारी (ता २) दुपारी सिद्धार्थनगर परिसरातील पत्र्याच्या घराच्या भिंतीच्या आडोशाला दारू विक्री करीत होती. तिच्या ताब्यातून ८४० रुपयांची देशी दारूच्या बाटल्या जप्त केल्या. .सातपूर येथील तलाठी कार्यालयाजवळ संशयित शुभम गणेश वाघ (२७, रा. महादेववाडी, सातपूर) रविवारी (ता २) रात्री अवैधरीत्या देशीदारुची विक्री करीत असताना, त्याच्याकडून २ हजार ८० रुपयांचा दारू जप्त केली. तर, सातपूर औद्योगिक वसाहतीत एका कंपनीच्या संरक्षण भिंतीलगत संशयित नितीन रमेश लोखंडे (३५, रा. सातपूर गाव) देशी दारूची अवैधरीत्या विक्री करीत होता..दुर्घटनेतून एकटा वाचला, आता घरी एकटाच बसून राहतो, पत्नी-मुलाशीही बोलत नाही; कशी झालीय अवस्था?.त्याच्याकडून २ हजार ५६० रुपयांचा दारूचा साठा जप्त केला. तर, संशयित गौतम मोहन शिंदे (३६, रा. दसक गाव राजवाडा, जेलरोड) हा रविवारी (ता. २) रात्री दसकच्या महालक्ष्मी नगर येथील एका दुकानाजवळ अवैधरीत्या दारुची विक्री करीत होता. त्याच्याकडून नऊ हजार ५२० रुपयांची दारू जप्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.