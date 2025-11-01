Nashik Elections : 'ब्रेक' लागण्यापूर्वी कामांना 'स्पीड'! आचारसंहितेच्या धास्तीने नाशिक जिल्हा नियोजन विभागाला आली 'वर्दळ'

नाशिक: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा कोणत्याही क्षणी होऊ शकते. निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे पुढील तीन महिने विकासकामांना ‘ब्रेक’ लागेल. आचारसंहितेपूर्वी विकासकामांना मान्यता घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, यंत्रणा तसेच ठेकेदारांची धावपळ सुरू आहे. त्यामुळे एरवी शांत असलेला जिल्हा नियोजन विभाग सध्या वर्दळीने फुलून गेला..नोव्हेंबरमध्ये राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा बिगुल वाजेल, असा अंदाज आहे. त्यात पहिल्या दोन टप्प्यांत पालिका, तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पार पडतील. अखेरच्या टप्प्यात महापालिकांचा रणसंग्राम रंगणार आहे. त्यामुळे साधारणत: तीन महिने निवडणुकांची आचारसंहिता लागू असेल. .परिणामी, नवीन विकासकामांच्या मान्यतेसह भूमिपूजन तसेच लोकार्पणावर बंधने येणार आहेत. जिल्ह्याचा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेचा आराखडा ९०० कोटींचा आहे. त्यापैकी २७० कोटींचा निधी हा जिल्हा नियोजन विभागाला प्राप्त झाला. प्रशासनाने प्राप्त निधीतून गेल्या वर्षीतील कामांसाठी अंदाजे १५० कोटींचा निधी वितरित केला आहे. .उर्वरित निधीतून आमदारांनी सुचविलेली कामे प्रस्तावित करण्यात आली. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे मतदारांना खूश करण्यासाठी इच्छुकांकडून त्यांच्या पक्षाच्या आमदारांना काही नवीन कामे सुचविताना त्यासाठी निधी उपलब्धतेची गळ घातली जाते. त्यामुळे आमदारही इच्छुकांचा शब्द खाली पडू नये म्हणून यापूर्वी प्रस्तावित केलेल्या कामांच्या यादीत बदल करीत आहेत. .त्यानुसार प्राधान्यक्रम ठरविताना पक्षातील इच्छुकांनी सांगितलेल्या कामांचा नव्याने यादीत समावेश केला जातो. तसेच, आचारसंहितेपूर्वी सदरच्या कामांना मंजुरी घेण्यासाठी सध्या चढाओढ सुरू आहे. त्यामुळे यंत्रणांचे काम वाढले..२०२५-२६ सर्वसाधारण आराखडाएकूण निधी मंजूर : ९०० कोटीपहिल्या टप्प्यात प्राप्त : २७० कोटीजिल्हा नियोजनकडून वितरण : १०० टक्केगेल्या वर्षीच्या कामांसाठी निधी वाटप : अंदाजे १५० कोटी.PMC News : सुमारे बाराशे कोटींच्या निविदांना मान्यता, एसटीपी प्रकल्प; पुणे महापालिकेकडून निविदांसाठी ‘हॅम’ पद्धतीचा वापर.समान निधीचे वाटपऑक्टोबरच्या प्रारंभी जिल्ह्याला २७० कोटींचा निधी प्राप्त झाला; परंतु जिल्ह्याला पालकमंत्री नसल्याने अधिकाधिक निधी पदरात पाडून घेण्यासाठी आमदारांमध्ये स्पर्धा लागली होती. त्यातून वादाचे प्रसंग उभे ठाकण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. या सर्व पार्श्र्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पंधराही मतदारसंघांत समान निधी वाटपाचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार जिल्हा नियोजन विभागाने निधी वितरणाचे सोपस्कार पूर्ण केल्याने वादाचा प्रसंग तूर्तास टळला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.