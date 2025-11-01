नाशिक

Nashik Elections : 'ब्रेक' लागण्यापूर्वी कामांना 'स्पीड'! आचारसंहितेच्या धास्तीने नाशिक जिल्हा नियोजन विभागाला आली 'वर्दळ'

Local Body Elections Likely to Be Announced Soon : नाशिकमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा कोणत्याही क्षणी होण्याची शक्यता असल्याने, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी विकासकामांना तातडीने प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी मिळवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि ठेकेदारांकडून जिल्हा नियोजन विभागात मोठ्या प्रमाणात धावपळ सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा कोणत्याही क्षणी होऊ शकते. निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे पुढील तीन महिने विकासकामांना ‘ब्रेक’ लागेल. आचारसंहितेपूर्वी विकासकामांना मान्यता घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, यंत्रणा तसेच ठेकेदारांची धावपळ सुरू आहे. त्यामुळे एरवी शांत असलेला जिल्हा नियोजन विभाग सध्या वर्दळीने फुलून गेला.

