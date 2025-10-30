नाशिक

Nashik Election : स्थानिक स्वराज्य संस्था आरक्षण नियमांवर मोठा वाद! राज्य निवडणूक आयोगाकडे ९०० हून अधिक हरकती दाखल

New Reservation Rule Sparks Controversy Across Maharashtra : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी नव्याने लागू झालेल्या आरक्षण नियमांमुळे संविधानिक निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे.
Zilla Parishad

Zilla Parishad

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राज्यात नव्याने लागू झालेल्या आरक्षण नियमाने संवैधानिक निष्पक्षतेला धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. त्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडे तब्बल ९०० पेक्षा अधिक हरकती दाखल करण्यात आल्या आहेत. काहींनी न्यायलयातही याचिका दाखल केली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
election
policy
Zilla Parishad
panchayat samiti
equality
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com