Nashik Election : स्थानिक स्वराज्य संस्था आरक्षण नियमांवर मोठा वाद! राज्य निवडणूक आयोगाकडे ९०० हून अधिक हरकती दाखल

नाशिक: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राज्यात नव्याने लागू झालेल्या आरक्षण नियमाने संवैधानिक निष्पक्षतेला धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. त्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडे तब्बल ९०० पेक्षा अधिक हरकती दाखल करण्यात आल्या आहेत. काहींनी न्यायलयातही याचिका दाखल केली आहे..शासनाने 'पहिली निवडणूक' म्हणून आदेश काढल्याने मागील सर्व निवडणुकांची क्रमवारता मोडली गेली आहे. त्यामुळे काही गटांना सलग दुसऱ्यांदा आरक्षण मिळाले, तर काही गट अनारक्षित राहिले. याबाबत चांदवड येथील अविनाश खिराडकर यांनी उच्च् न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे..सद्यःस्थितीत जिल्ह्यात सर्वाधिक ५५ हरकती दाखल झाल्या आहेत. विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकण विभागातून मिळून सुमारे ९०० ते १००० हरकती निवडणूक आयोगाकडे आल्या आहेत. यापैकी बहुतेकांमध्ये District Council Rule ४(२) आणि Rule १२ चा भंग झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोग या हरकतींवर ३१ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर देणार आहे. आयोगाने शासनाच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला, तर तक्रारदार पुढील कायदेशीर पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहेत..याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे असे...हे तर असंवैधानिक आहे. आयोगाने शासनाच्या आदेशाला मान्यता दिली, तरी तक्रारदार Article २४३D आणि ७३rd Amendment च्या उल्लंघनाचा मुद्दा उचलू शकतात. त्यामुळे न्यायालयीन लढा अजून वाढू शकतो. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे, की, या आदेशामुळे मागील चक्र मोडले गेले असून काही नेत्यांच्या गटांना पुन्हा आरक्षण मिळाले आहे, ही गोष्ट असंवैधानिक आहे.....तर निवडणुकांवर परिणामकाही काळापासून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. त्यात निवडणुकीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना चक्रानुक्रमे आरक्षणाची आशा होती. मात्र राज्य शासनाने अचानक नियम बदलल्याने या प्रक्रियेत संविधानाची पायमल्ली झाल्याचा आरोप अनेकांनी केला आहे..Bombay High Court: फक्त शिवीगाळ म्हणजे गुन्हा नाही : हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय.राज्यघटनेत २४३ कलमामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकांना सर्व मतदार विभागांमध्ये आळीपाळीने फिरते आरक्षण ठेवावे अशी तरतूद आहे. म्हणजेच जिल्ह्यातील सर्व मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे आरक्षण फिरेपर्यंत आरक्षणाचे चक्र खंडित करायचं नाही असे स्पष्ट असताना प्रत्यक्षात आरक्षणावेळी राज्यघटनेतील कलम व नियमाचा भंग झालेला आहे. याचा पुरावाच त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आरक्षण सोडतीमध्ये दिला आहे.- अविनाश खिराडकर, याचिकाकर्ते, चांदवड.