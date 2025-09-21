नाशिक

Nashik Elections : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील

Supreme Court Gives Green Signal for Local Body Elections : स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेवरून तयारी सुरू झाली आहे. त्यात जिल्हा परिषद गट व गणाच्या आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात दावा दाखल झाला आहे.
नाशिक: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेवरून तयारी सुरू झाली आहे. त्यात जिल्हा परिषद गट व गणाच्या आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात दावा दाखल झाला आहे. या दाव्याच्या निकालावरच महापालिकेच्या प्रभागांच्या आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.

