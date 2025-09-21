Nashik Elections : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील

नाशिक: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेवरून तयारी सुरू झाली आहे. त्यात जिल्हा परिषद गट व गणाच्या आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात दावा दाखल झाला आहे. या दाव्याच्या निकालावरच महापालिकेच्या प्रभागांच्या आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे..सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार तयारी सुरू झाली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी गट व गणांचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्याचे नियोजन राज्य निवडणूक आयोगातर्फे केले जात आहे. त्या दृष्टीने निवडणूक आयुक्तांनी व्हीसीद्वारे झालेल्या बैठकीत माहिती जाणून घेतली. .दुसऱ्या टप्प्यात महापालिका, तर तिसऱ्या टप्प्यात नगरपालिकांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका एकत्रित घेता येतील का? यासंदर्भातदेखील शक्यता पडताळून पाहिली जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी उपलब्ध मनुष्यबळ, मतदान यंत्राचा आढावा घेण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी किती मनुष्यबळ लागेल तसेच किती मतदान यंत्रे उपलब्ध आहेत, यासंदर्भात माहिती संकलित केली जात आहे.....तर चक्राकार आरक्षण पद्धतीनाशिक महापालिकेसाठी प्रारूप प्रभागरचनेवर दाखल हरकतींवर नुकतीच सुनावणी झाली. पथकांच्या माध्यमातून स्थळ पाहणीदेखील करण्यात आली. प्रभागरचनेचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला. त्यानंतर आता आरक्षणाकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. .H-1B Visa Changes: आयटीतील नोकऱ्यांवर परिणामाची शक्यता; अमेरिकेत सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना धग.२०१७ नुसार प्रभागरचना करण्यात आली; त्यामुळे आरक्षणदेखील कायम राहील असे बोलले जात आहे. परंतु जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात पोचला आहे. जिल्हा परिषदेचे आरक्षण बदलण्याच्या सूचना दिल्यास नाशिक महापालिकेचे आरक्षणदेखील बदलले जाईल. त्यात चक्राकार पध्दत अवलंबिली जाणार आहे, तर जि.प.चे आरक्षण कायम राहिल्यास नाशिक महापालिकेचे आरक्षण कायम राहील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.