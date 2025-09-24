नाशिक

Nashik Election : नाशिक जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुकांचा बिगुल वाजला; मतदारयाद्यांचा कार्यक्रम जाहीर

Nashik Voter List Program Announced : आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार मतदार याद्यांवर ८ ते १४ ऑक्टोबर या कालावधीत हरकती व सूचना नोंदविता येणार आहेत. २७ ऑक्टोबरला अंतिम मतदार याद्यांची प्रसिद्धी होईल.
नाशिक: जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या गट-गण अंतिम केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांचा कार्यक्रम घोषित केला आहे. आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार मतदार याद्यांवर ८ ते १४ ऑक्टोबर या कालावधीत हरकती व सूचना नोंदविता येणार आहेत. २७ ऑक्टोबरला अंतिम मतदार याद्यांची प्रसिद्धी होईल.

