Nashik Election : नाशिक जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुकांचा बिगुल वाजला; मतदारयाद्यांचा कार्यक्रम जाहीर

नाशिक: जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या गट-गण अंतिम केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांचा कार्यक्रम घोषित केला आहे. आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार मतदार याद्यांवर ८ ते १४ ऑक्टोबर या कालावधीत हरकती व सूचना नोंदविता येणार आहेत. २७ ऑक्टोबरला अंतिम मतदार याद्यांची प्रसिद्धी होईल. .सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग तयारीला लागला आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांचे गट-गण अंतिम केल्यानंतर शासनाने अध्यक्षपदांची सोडत घोषित केली. .त्यानंतर आयोगाने आता मतदार याद्यांचा कार्यक्रम घोषित केला आहे. त्यामध्ये १ जुलै २०२५ ची विधानसभेची मतदारयादी ग्राह्य धरण्यात आल्या आहेत. नागरिकांना या याद्यांवर हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठी ८ ते १४ ऑक्टोबरचा कालावधी असेल. २७ तारखेला गट व गणांच्या अंतिम याद्या करताना त्याची सूचना प्रसिद्ध केली जाईल. त्याचदिवशी केंद्रनिहाय याद्यांचीही प्रसिद्ध करण्यात येतील..देशभरात सध्या मतदार याद्यांचा मुद्दा गाजत आहे. विरोधकांनी या मुद्द्यावरून थेट केंद्र सरकारसह केंद्रीय निवडणूक आयोगाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यातही महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांच्या यादीवरून रणकंदन माजलेले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील मतदार याद्यांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. .दरम्यान, आयोगाच्या २६ जून २०२५ च्या आदेशानुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका एकत्रित झाल्यास एका मतदान केंद्रात एक हजार ते एक हजार १०० मतदार असावेत. तर स्वतंत्र झाल्यास एक हजार १०० ते एक हजार २०० मतदारांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे.