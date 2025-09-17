Nashik Elections : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निश्चित: इच्छुक उमेदवारांचा जीव भांड्यात, दिवाळीनंतर रणधुमाळी?

नाशिक: सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ६० दिवसांत घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषदेचे गट व गण, तर महापालिकेची प्रारूप प्रभागरचना सुरू केली. परंतु, त्यानंतरही इच्छुकांकडून न्यायालय अथवा अन्य तांत्रिक कारणांनी महापालिकेच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील, अशी शंका होती..परंतु, आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मुदतवाढ देताना ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्याने इच्छुक उमेदवारांचा जीव भांड्यात पडला आहे..२०२२ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. प्रशासकीय कार्यकाळात एककल्ली कारभार सुरु असल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष आहे. राजकीय पक्षांकडून देखील वांरवार असंतोष व्यक्त केला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात विचार करून चार महिन्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते..सदरची मुदत संपुष्टात येत असल्याने एकही निवडणूक झालेली नाही. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात राज्य सरकारने बाजू मांडली. त्यावर न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ अंतिम तारीख दिली असून त्यापूर्वी निवडणुका घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. विशेष म्हणजे निवडणुका घेण्याबरोबरच निकाल देखील जाहीर करण्याच्या सूचना दिल्या..Devendra Fadnavis: रेल्वेचा प्रश्न सोडवला आता पुढचा प्रश्न पाण्याचा! मुख्यमंत्री म्हणाले, दुष्काळ काय असतो हेसुद्धा मराठवाडा विसरून जाईल.दिवाळीनंतर निवडणुकांची रणधुमाळीसव्वीस महापालिका व तेवढ्याच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिन, कर्मचारी लागतील. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आधी होतील. त्यानंतर पालिका व महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. जिल्हा परिषद व महापालिकेच्या निवडणुकांत साधारण एक महिन्याचा फरक राहील. तांत्रिक कारणामुळे निवडणुका लांबतील, असा संशय होता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आता निवडणुका निश्चित झाल्या असून, दिवाळीनंतर निवडणुकांची घोषणा होईल, असे बोलले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.