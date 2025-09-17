नाशिक

Nashik Elections : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निश्चित: इच्छुक उमेदवारांचा जीव भांड्यात, दिवाळीनंतर रणधुमाळी?

Supreme Court Sets Deadline for Local Body Elections : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मुदतवाढ देताना ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्याने इच्छुक उमेदवारांचा जीव भांड्यात पडला आहे.
sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नाशिक: सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ६० दिवसांत घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषदेचे गट व गण, तर महापालिकेची प्रारूप प्रभागरचना सुरू केली. परंतु, त्यानंतरही इच्छुकांकडून न्यायालय अथवा अन्य तांत्रिक कारणांनी महापालिकेच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील, अशी शंका होती.

