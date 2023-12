Loksabha Election: नवीन मतदारयादीची 22 जानेवारीला प्रसिद्धी

नाशिक : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुधारित मतदार यादी ५ जानेवारी २०२४ ऐवजी २२ जानेवारीला प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.

त्यामुळे जिल्ह्यातील मतदारांच्या संख्येत वाढ होण्यास या मुदतीचा फायदा होईल. (Loksabha Election Publication of new voter list on January 22 nashik)