Nashik LPG Supply : नाशिककरानो घाबरू नका! जिल्ह्यात पुरेसा गॅस साठा; अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन

नाशिक: जिल्ह्यात घरगुती गॅस सिलिंडरचे रेशनिंग तसेच काळाबाजार रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने गॅस वितरक आणि हॉटेलची तपासणी सुरू केली आहे. ग्राहकांना वेळेत सिलिंडर उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. त्यादृष्टीने बुकिंगनंतर साधारणतः दोन ते तीन दिवसांत सिलिंडर ग्राहकांपर्यंत पोचते केले जाणार आहे. नागरिकांनी गॅस एजन्सीवर अनावश्यक गर्दी करू नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. .इराण-इस्राईल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने गॅस सिलिंडरबाबत मार्गदर्शक सूचना घोषित केल्या आहेत. त्यात घरगुती गॅस सिलिंडरला प्राधान्य देण्यात आले असून, व्यावसायिक सिलिंडर वापरावर मर्यादा घातल्या आहेत. त्यामुळे जनतेत गोंधळ निर्माण झाला आहे. गॅस सिलिंडरसाठी ग्राहक वितरकांकडे गर्दी करत आहेत. सध्याची एकूण परिस्थिती लक्षात घेता घरगुती गॅस सिलिंडरच्या काळाबाजार किंवा रेशनिंग होण्याची शक्यता नाकारता नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे..जिल्ह्यातील पंधराही तालुक्यांत १३५ गॅस वितरक असून, प्रशासनातर्फे शुक्रवार (ता. १३)पासून त्यांची तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली. पहिल्या दिवशी १२ वितरकांची तपासणी करण्यात आली. पुढील दोन दिवसांत शंभर टक्के तपासणीचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे. त्यासोबत हॉटेलमध्येही अचानक भेटी देत पाहणी केली जात आहे. पहिल्या दिवशी कोठेही अनियमितता आढळली नाही, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..नागरिकांनी घाबरू नयेजिल्ह्यात पुरेशा प्रमाणात घरगुती गॅस सिलिंडर उपलब्ध आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरण्याचे कारण नाही. गॅस वितरणाची प्रक्रिया नियमितपणे सुरू असून, नागरिकांनी संयम राखून अधिकृत माध्यमातून सिलिंडर बुकिंग करावे. तसेच ज्या ग्राहकांनी अद्यापपर्यंत केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांनी तातडीने ती करून घ्यावी. त्यामुळे गॅस वितरण प्रक्रियेत कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही, असेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..नागरिकांसाठी नियंत्रण कक्षसंभाव्य परिस्थितीच्या अनुषंगाने गॅस वितरणावर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. गॅस वितरणासंदर्भात काही अडचण असल्यास नागरिकांनी (०२५३) २३१७१५१ या दूरध्वनी क्रमांकावर सकाळी आठ ते रात्री आठ या वेळेत संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाने आले आहे..Beed Gas Supply: माजलगावात घरगुती गॅस पुरवठा सुरळीत; तक्रारींवर प्रशासनाची नजर; ५० हजार कनेक्शन धारकांना वेळेवर सिलिंडर.गॅस बुकिंगची सुविधा येथे उपलब्धएचपीसीएल : व्हॉट्सॲप बुकिंग : ९२२२२०११२२; मिस्ड कॉल बुकिंग : ९४९३६०२२२२; एचपी पे ॲपद्वारे बुकिंग; कॉल बुकिंग : ८८८८८२३४५६; ऑनलाइन : www.hindustanpetroleum.com/myhpgas.in; इतर माध्यम : जी-पे, फोन-पे, ॲमेझॉन-पेआयओसीएल : व्हॉट्सॲप बुकिंग : ७५८८८८८८२४, मिस्ड कॉल बुकिंग : ८४५४९५५५५५, एसएमएस/आयव्हीआर : ७७१८९५५५५५; ऑनलाइन : cx.indianoil.in; इतर माध्यम : जी-पे, फोन-पे, ॲमेझॉन-पे.बीपीसीएल : व्हॉट्सॲप बुकिंग १८००२२४३४४; मिस्ड कॉल बुकिंग : ७७१०९५५५५५; आयव्हीआरएस : ७७१५०१२३४५/ ७७१८०१२३४५; हॅलो बीपीसीएल ॲप; ऑनलाइन : www.bharatgas.com/bharatpetroleum.in; इतर माध्यम : जी-पे, फोन-पे, ॲमेझॉन-पे..नागरिकांनी गॅस सिलिंडर बुकिंगसाठी उपलब्ध असलेल्या डिजिटल व दूरध्वनी सुविधांचा वापर करून घरबसल्या बुकिंग करावे. गॅस एजन्सींवर अनावश्यक गर्दी टाळत प्रशासनास सहकार्य करावे. गॅस सिलिंडरबाबत काही तक्रारी असल्यास प्रशासनाकडे संपर्क अथवा तक्रार करावी.-सीमा अहिरे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी (प्रभारी).