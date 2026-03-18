LPG E-KYC Mandatory : सिलिंडर हवाय? मग आधी 'हे' काम करा; गॅस केवायसीसाठी सरकारने दिली नवीन सोय

नाशिक: केंद्र सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडर ग्राहकांसाठी ई-केवायसी नोंदणी अनिवार्य केली आहे. ग्राहकांना आता घरबसल्या संबंधित गॅस कंपन्यांच्या अधिकृत ॲपवरून नोंदणी करता येणार आहे. त्यामुळे ई-केवायसीबाबत ग्राहकांची चिंता दूर झाली आहे. .मध्य पूर्व देशांमधील युद्ध परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्यावर मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने गॅस सिलिंडरबद्दल नवीन नियमावली लागू केली आहे. घरगुती गॅस सिलिंडर वितरणाला प्राधान्य देतानाच व्यावसायिक गॅसच्या पुरवठ्यावर बंधने घातली आहेत. त्यासोबत पेट्रोलियम मंत्रालयाने घरगुती गॅस सिलिंडरधारकांना ई-केवायसीची नोंदणी अनिवार्य केली आहे. .सरकारने नोंदणी बंधनकारक करताना सद्यःस्थितीत ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या ग्राहकांना सिलिंडर वितरणात प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना केल्या आहेत. परिणामी अद्यापही नोंदणी न केलेल्या ग्राहकांच्या चिंतेत भर पडली असून, नोंदणीसाठी ते गॅस वितरकांकडे गर्दी करीत आहेत. पण, ग्राहकांना आता सरकारने नवीन सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यानुसार घरबसल्या नोंदणी करता येईल..घरगुती गॅस ग्राहकांना त्यांच्या मोबाईलवर गॅस उत्पादक कंपन्यांच्या अधिकृत ॲपवर नोंदणीची सुविधा देण्यात आली आहे. या ॲपवर दिलेल्या सूचनांप्रमाणे कार्यवाही केल्यास ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण होतानाच ग्राहकांना सिलिंडरचा सुरळीत पुरवठा होण्यास मदत मिळणार आहे. त्यामुळे अद्यापही जे ग्राहक ई-केवायसीपासून दूर आहेत, त्यांनी घरबसल्या नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..ग्राहकांनी घाबरून जाऊ नयेघरगुती गॅस सिलिंडर बुकिंगनंतर साधारणतः दोन ते तीन दिवसांत सिलिंडर पोहोचविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे नागरिकांनी गॅस एजन्सीवर अनावश्यक गर्दी करू नये, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. नागरिकांनी संयम राखताना अधिकृत माध्यमातून सिलिंडर बुकिंग करावे. अद्यापपर्यंत केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या ग्राहकांनी ती तातडीने करून घ्यावी. जेणेकरून गॅस वितरण प्रक्रियेत कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही, असेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..अशी करावी ई-केवायसीतुमच्या गॅस कंपनीचे किंवा उमंग ॲप डाउनलोड करामोबाईल क्रमांकाद्वारे ॲपमध्ये लॉगिन करण्यात यावेई-केवायसी किंवा 'आधार प्रमाणीकरण' पर्यायावर क्लिक कराआधार फेसआरडी ॲप वापरून चेहरा स्कॅन, पडताळणी पूर्ण करातुम्ही गॅस एजन्सीवर जाऊनही केवायसी फॉर्म भरू शकता.