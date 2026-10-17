सौंदर्य, आरोग्य आणि आत्मविश्वासाचा संगम; “डॉ. पूनम मुथा यांचे” लकीज ब्युटी हब

डॉ. पूनम मुथा यांचे लकीज ब्यूटी हब
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सौंदर्य, आरोग्य आणि आत्मविश्वासाचा संगम
सौंदर्य म्हणजे केवळ बाह्यरूप नव्हे, तर निरोगी शरीर, प्रसन्न मन आणि आत्मविश्वास यांचा सुंदर मिलाफ होय. याच विचारातून म्हसरूळ, नाशिक येथील डॉ. सौ. पूनम संतोष मुथा यांनी ‘Lucky’s Beauty Hub’च्या माध्यमातून सौंदर्य आणि आरोग्यसेवा क्षेत्रात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ब्यूटिशियन आणि योगशिक्षिका म्हणून कार्यरत असलेल्या पूनम मुथा गेल्या १७ वर्षांपासून या क्षेत्रात सेवा देत आहेत.
आधुनिक सुविधांनी युक्त असलेल्या लकीज ब्यूटी हबमध्ये त्वचा आणि केसांच्या निगेपासून विविध सौंदर्य सेवांपर्यंत अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. ग्राहकांच्या त्वचेच्या प्रकारानुसार फेशियल, क्लीनअप, अँटी-एजिंग केअर आणि आधुनिक स्किन ट्रीटमेंट्स केल्या जातात. तसेच हेअर कट, हेअर स्पा, डँड्रफ ट्रीटमेंट, प्रोटिन ट्रीटमेंट, हेअर कलरिंग आणि स्टायलिंग यांसारख्या सेवाही दिल्या जातात. विवाह सोहळे आणि विविध समारंभांसाठी ब्रायडल मेकअप, पार्टी मेकअप तसेच ब्रायडल, अरेबियन आणि पॅचवर्क मेंदीच्या विविध प्रकारांनाही येथे विशेष महत्त्व दिले जाते. ग्राहकांच्या गरजेनुसार सेवा देताना स्वच्छता, आरामदायी वातावरण आणि वैयक्तिक काळजी यांवर भर दिला जातो.
सौंदर्यासोबतच आरोग्य आणि मानसिक स्वास्थ्य यांचा समतोल राखण्याच्या उद्देशाने पूनम मुथा यांनी योगवर्गांची सुविधाही सुरू केली आहे. योगाच्या माध्यमातून शारीरिक तंदुरुस्ती, लवचिकता आणि मनःशांती साधण्याबरोबरच योग थेरपी आणि आहारविषयक मार्गदर्शनावरही लक्ष केंद्रित केले जाते.
‘Look Good • Feel Good • Be Confident’ या ब्रीदवाक्याला अनुसरून लकीज ब्यूटी हबचा उद्देश ग्राहकांना सुंदर दिसण्यासोबतच स्वतःबद्दल सकारात्मक भावना आणि आत्मविश्वास मिळवून देणे हा आहे. सौंदर्य आणि आरोग्य यांचा समतोल साधत पूनम मुथा यांची ही वाटचाल ग्राहकांना सर्वांगीण स्वास्थ्याचा अनुभव देण्याच्या दिशेने सुरू आहे.
9372312122 muthapoonam3@gmail.com