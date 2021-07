नाशिक : निफाड तालुक्यात नवा साथरोग आढळल्याने पशुपालक चिंतेत!

निफाड (जि. नाशिक) : तालुक्यातील चार गावांमध्ये ‘लंपी स्किन डिसिज’ हा जनावरांमध्ये आढळणारा विषाणू सापडल्याने पशुपालकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. अशक्तपणा आणि दुभत्या जनावरांवर याचा परिणाम होत असल्याची निरीक्षणे आहेत. त्यामुळे पशुवैद्यकीय विभाग ॲक्शन मोडमध्ये आला आहे. (Lumpy skin disease has been found in cattle in Niphad taluka)



तालुक्यात या विषाणूचा आणखी संसर्ग वाढू नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने निफाड तालुक्यातील ओझर, विजयनगर, सायखेडा, कोठुरे या चार गावांमध्ये तसेच लगतच्या दहा किलोमीटर परिसराला प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. पशुवैद्यकीय अधिकारी लक्ष ठेवून आहेत. आतापर्यंत ३२ जनावरे या आजाराने बाधित झाली असून, निफाड पंचायत समितीच्या पशुधन विकास विभागाने तातडीने लसीकरण केले आहे, तसेच आगाऊ लस बोलावून ठेवल्याचे पशुधन विकास अधिकारी डॉ. सुनील अहिरे यांनी सांगितले.



‘लंपी स्किन डिसिज’ हा साथरोग असून, या रोगावर औषधोपचार आणि लस उपलब्ध आहे. प्रामुख्याने हा आजार लहान वासरांमध्ये अधिक असून, या आजाराचा प्रसार एका पशुधनापासून दुसऱ्या पशुधनाला चावणाऱ्या डासांमार्फत होऊ शकतो, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉक्टरांनी सांगितले. या आजारात जनावरांचे डोके, मान, पोट, पाठ आणि पायाला पाच सेंटिमीटर व्यासाच्या गाठी येऊ शकतात. हा आजार संकरित, देशी गायी तसेच म्हैस या जनावरांना होण्याची शक्यता आहे.



निफाड तालुक्यात सौम्य लक्षणे असलेली जनावरे आढळून आली आहेत. लसीकरण सुरू असून, साथ आटोक्यात आहे. तरीही पशुधन असणाऱ्यांनी गोठ्यात गोचीड, गोमाशी निर्मूलन फवारणी करावी व स्वच्छता राखावी. पंचायत समितीच्या पशुधन विभागाकडून या साथीवर नियंत्रण मिळविले जात आहे. काही लक्षणे असल्यास पशुवैद्यकीय विभागाकडे संपर्क साधावा.

-डॉ. सुनील अहिरे, तालुका पशुधन विकास अधिकारी



(Lumpy skin disease has been found in cattle in Niphad taluka)

हेही वाचा: मराठी साहित्य संमेलन ऑनलाइन होणार? आयोजकांच्या भूमिकेकडे लक्ष

हेही वाचा: नाशिक जिल्ह्यात ११८ रुग्‍ण कोरोनमुक्त; चार बाधितांचा मृत्‍यू