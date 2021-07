मराठी साहित्य संमेलन ऑनलाइन होणार? आयोजकांच्या भूमिकेकडे लक्ष

नाशिक : ९४ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजनाबाबत मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले-पाटील यांनी ३१ जुलैचा अल्टिमेटम दिला आहे. त्यामुळे संमेलनाचे आयोजक असलेल्या लोकहितवादी मंडळाकडून बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे. यात, यंदाचे संमेलन ऑनलाइन स्वरूपात घेण्याचा विचार पुढे आला आहे. (Marathi Sahitya Sammelan it is being considered to be held online)



पूर्वनियोजनानुसार २६, २७ व २८ मार्चला नाशिकमध्ये ९४ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन होणार होते; परंतु कोविडच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे संमेलन स्थगित करावे लागले होते. आता जुलै महिना संपत आल्याने यापुढे संमेलन प्रलंबित ठेवणे शक्य नाही. त्यामुळे आयोजक लोकहितवादी मंडळ व स्वागत मंडळाने याबाबत ३१ जुलैपर्यंत आपली भूमिका साहित्य महामंडळाला स्पष्टपणे कळवावी, असे पत्र ठाले पाटील यांनी दिले आहे. त्या अनुषंगाने रविवारी (ता. २५) झालेल्या बैठकीत कोरोनाचे निर्बंध शिथिल झाल्यास १५ दिवसांत संमेलन घेण्याची आयोजकांची तयारी असल्याची बाब पुढे आली. मात्र दुपारी चारपर्यंतचे निर्बंध बघता आणि ५० पेक्षा अधिक लोकांच्या उपस्थितीला परवानगी नसताना संमेलन घेणे कठीण आहे. त्यामुळे आयोजकांकडून आता संमेलन ऑनलाइन स्वरूपात घेण्याचा विचार असल्याचे समजते. मात्र, साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष ठाले पाटील यांनी आधीच ऑनलाइन संमेलनाला नकार दिलेला आहे. त्यामुळे आयोजक याबाबत काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.



साहित्य संस्था पदाधिकाऱ्यांची बैठक

लोकहितवादी मंडळातर्फे मंगळवारी (ता. २७) सायंकाळी पाचला नाशिकमधील साहित्य संस्थांची एक बैठक बोलावण्यात आली आहे. संमेलनाचे कार्यालय असलेल्या गोखले एज्युकेशन सोसायटीच्या प्रांगणात ही बैठक होईल. नाशिकमधील साहित्य संस्थांनी हे संमेलन नाशिकमध्येच होणे गरजेचे असल्याची भूमिका यापूर्वीच स्पष्ट केलेली आहे, तसेच लोकहितवादी मंडळाचे पदाधिकारी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्याशीही चर्चा करणार आहेत. त्यानंतर गुरुवारी (ता. २९) संमेलनाच्या समन्वयकांसमवेत बैठक होणार असल्याचे समजते.



