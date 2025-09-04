नाशिक

Nashik News : नाशिकमध्ये लम्पीचा कहर: सात जनावरांचा बळी; पशुसंवर्धन विभाग अलर्ट मोडवर

Lumpy Skin Disease Outbreak in Nashik District : नाशिक जिल्ह्यात लंपी चर्मरोगाच्या प्रादुर्भावामुळे जनावरांमध्ये वाढती चिंतेची स्थिती. पशुसंवर्धन विभागाने तातडीने लसीकरण आणि उपचार मोहिम राबवित आहे.
Lumpy Skin

Lumpy Skin

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: जिल्ह्यात लंपी आजाराचा प्रादुर्भाव वाढला असून आतापर्यंत सात जनावरे दगावली आहेत. सिन्नर व निफाडसह जिल्हाभरात तब्बल १८१ जनावरांना लागण झाल्याने पशुसंवर्धन विभाग अलर्ट मोडवर आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
vaccination
maharashtra
animal
livestock
animal health
health
Lumpy Skin Disease

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com