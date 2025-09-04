Nashik News : नाशिकमध्ये लम्पीचा कहर: सात जनावरांचा बळी; पशुसंवर्धन विभाग अलर्ट मोडवर

नाशिक: जिल्ह्यात लंपी आजाराचा प्रादुर्भाव वाढला असून आतापर्यंत सात जनावरे दगावली आहेत. सिन्नर व निफाडसह जिल्हाभरात तब्बल १८१ जनावरांना लागण झाल्याने पशुसंवर्धन विभाग अलर्ट मोडवर आहे..अहिल्यानगर व जळगाव जिल्ह्यात लंपीचा प्रादुर्भाव वाढलेला असताना आता नाशिक जिल्ह्यातही त्याचे आगमन झाले आहे. यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने आतापर्यंत सहा लाख ४० हजार जनावरांचे लसीकरण केले आहे. मात्र, लसीकरण न झालेल्या जनावरांना आजाराची लागण झाल्याचे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. संजय शिंदे यांनी सांगितले. बाधित जनावरांपैकी सात जनावरांचा मृत्यू झाला असून त्यात चार वासरे व तीन मोठी जनावरे आहेत..सुरगाण्याचा अहवाल प्रतीक्षेत गेल्याआठवड्यात सुरगाण्यातील काही गोवर्गीय जनावरांमध्ये लंपी चर्मरोगासारखी लक्षणे दिसून आली. त्यावर, विभागाच्यावतीने रगतविहीर गावास भेट देऊन फणसपाडा येथील नागरिकांच्या गोठ्यांतील बाधित जनावरांची तपासणी करण्यात आली. संबंधित जनावरांचे नमुने संकलित करून पुणे येथील मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविले असून अहवाल प्रतीक्षेत आहे..Pune Flood Risk : पुण्यातील मुळा मुठा नदीला पूर धोका ४० टक्के वाढला; जलसंपदा विभागाचा अहवाल धक्कादायक.तीन जलद कृतिदल सक्रियपशुसंवर्धन विभागाने उपाययोजना म्हणून तालुक्यातील सर्व पशुधन विकास अधिका-यांच्या रजा रद्द करून त्यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन जलद कृती दल स्थापन केले आहेत. ही पथके गावोगावी भेट देऊन तपासणी, उपचार व लसीकरणाची कार्यवाही करत आहेत. सुरगाणा तालुक्यासाठी आपत्कालीन स्वरूपात २ हजार डोस लसींचा तातडीने पुरवठा केला असून मागणीप्रमाणे अतिरिक्त लसी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. दूध संस्था तसेच खासगी पशुवैद्यक यांच्या सहकार्याने लसीकरण व कीटकनाशक फवारणीची मोहीम सुरू आहे. जिल्हास्तरावरून पशुवैद्यकीय दवाखाने व उपचार केंद्रांना पुरेसा औषधसाठाही उपलब्ध करून दिला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.