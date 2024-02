नाशिक : टेलिग्रामद्वारे प्रीपेड टास्‍क पूर्ण करीत लाखोंची कमाई करण्याचे आमिष शहरातील तिघांना चांगलेच भोवले आहे.

भामट्यांनी या तिघांना सुमारे १२ लाख रुपयांना गंडविले असून, सायबर पोलिस ठाण्यात फसवणुकीसह आयटी ॲक्‍टनुसार गुन्‍हा दाखल केला आहे. (Lure of Lakhs of Earnings from Task three cheated of 12 lakhs Nashik Cyber ​​Crime)