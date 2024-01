Jalgaon Cyber Crime : व्यापाऱ्याला साडेपाच लाखांचा ऑनलाइन चुना

जळगाव : शहरातील टेलिफोन नगरातील व्यापाऱ्याला रसायन व्यवसायात गुंतवणूक करून अधिक नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत तब्बल ५ लाख ६४ हजार रुपयांची ऑनलाइन गंडा घातल्याचा प्रकार उघडकीला आला.

सायबर पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. (online extortion of five half lakh to businessman Jalgaon Cyber ​​Crime)