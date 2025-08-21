नाशिक

Crime News : नागा साधूच्या वेशात फसवणूक; नाशिकमध्ये संमोहन करून अंगठी व रोकड लंपास

Police Register Case Against Unknown Suspects : एका स्वयंघोषित संशयित नागा साधूने ५५ वर्षीय व्यक्तीला संमोहित करून त्यांची सोन्याची अंगठी व रोकड असा ऐवज काढून घेत फसविल्याचा प्रकार घडला
नाशिक: जेल रोड परिसरातील एमएसीबी कॉलनीत कारमधून आलेल्या एका स्वयंघोषित संशयित नागा साधूने ५५ वर्षीय व्यक्तीला संमोहित करून त्यांची सोन्याची अंगठी व रोकड असा ऐवज काढून घेत फसविल्याचा प्रकार घडला. याप्रकरणी उपनगर पोलिसात अज्ञात चौघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस संशयितांचा शोध घेत आहेत.

