Crime News : नागा साधूच्या वेशात फसवणूक; नाशिकमध्ये संमोहन करून अंगठी व रोकड लंपास

नाशिक: जेल रोड परिसरातील एमएसीबी कॉलनीत कारमधून आलेल्या एका स्वयंघोषित संशयित नागा साधूने ५५ वर्षीय व्यक्तीला संमोहित करून त्यांची सोन्याची अंगठी व रोकड असा ऐवज काढून घेत फसविल्याचा प्रकार घडला. याप्रकरणी उपनगर पोलिसात अज्ञात चौघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस संशयितांचा शोध घेत आहेत. .विजय रामचंद्र परदेशी (५५, रा. जेलरोड) यांच्या फिर्यादीनुसार, मंगळवारी (ता.१९) दुपारी पावणेतीनला सुमारास ते घरात बसलेले होते. त्याचवेळी त्यांच्या घरासमोरच एक पांढऱ्या रंगाची कार येऊन थांबली. कारमध्ये संशयित चौघांपैकी एकाने नागा साधू सदृश वेशभूषा केलेली होती. सर्व संशयित २० ते ३० वयोगटातील होते. कारमधून एक संशयित उतरला आणि त्याने परदेशी यांना घराबाहेर बोलावून, कारमधील महाराज तुम्हाला बोलवित आहेत, असे सांगितले..श्री. परदेशी कारजवळ गेले असता, संशयित साधूने त्यांना, क्या काम करते हो असे विचारले. परदेशी यांनी, लॉन्ड्रीचा व्यवसाय करीत असल्याचे सांगितले. त्यावेळी संशयित साधूने परदेशी यांच्याकडे पाहत, आशीर्वाद लोगो या धन, अशी विचारणा केली. त्यावेळी परदेशी यांनी, आशीर्वाद ही लुंगा, धन का क्या करना है, असे सांगितले. त्यानंतर संशयिताने त्यांना काही क्षणातच संमोहित केले. .या संमोहनातून संशयितांनी परदेशी यांच्या हाताच्या बोटातील ४० हजारांची सोन्याची अंगठी आणि त्यांच्या पॅन्टमधील १२ हजारांची रोकड असा ५२ हजारांचा ऐवज त्यांच्याकडून काढून घेतला. त्यानंतर संशयित कार शिवाजीनगरच्या दिशेने पसार झाली. काही वेळाने परदेशी यांना त्यांच्या हातातील अंगठी व खिशातील रोकड नसल्याचे लक्षात आले. संशयितांनी फसवणूक केल्याचे लक्षात येताच त्यांनी उपनगर पोलिसात तक्रार दिली. त्यानुसार फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.