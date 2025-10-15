नाशिक

Land Acquisition : माडसांगवी रिंगरोड आरक्षण: ३० वर्षांपासून जमीन अडकली! 'विकासाचे सूर्यकिरणच पोहोचले नाही'- शेतकऱ्यांची खंत

Madsangvi Villagers Demand Action on Proposed 60-Meter Road : नाशिक जिल्ह्यातील माडसांगवी येथील शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित ६० मीटर रुंदीच्या रस्त्याच्या ३० वर्षांच्या प्रलंबित आरक्षणामुळे होणाऱ्या नुकसानीवर तातडीने निर्णय घेण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले.
सकाळ वृत्तसेवा
माडसांगवी: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्यातील माडसांगवी गावाच्या शिवारातून जाणाऱ्या प्रस्तावित ६० मीटर रुंदीच्या रस्त्याबाबत शेतकऱ्यांनी तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भात येथील शेतकऱ्यांतर्फे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, प्रभारी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत, तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता नवनाथ सोनावणे यांना निवेदन देण्यात आले.

