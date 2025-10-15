Land Acquisition : माडसांगवी रिंगरोड आरक्षण: ३० वर्षांपासून जमीन अडकली! 'विकासाचे सूर्यकिरणच पोहोचले नाही'- शेतकऱ्यांची खंत

माडसांगवी: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्यातील माडसांगवी गावाच्या शिवारातून जाणाऱ्या प्रस्तावित ६० मीटर रुंदीच्या रस्त्याबाबत शेतकऱ्यांनी तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भात येथील शेतकऱ्यांतर्फे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, प्रभारी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत, तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता नवनाथ सोनावणे यांना निवेदन देण्यात आले..माडसांगवी शिवारातून जाणारा हा सुमारे ६० मीटर रुंदीचा रस्ता पाथर्डी-सिन्नर फाटा-पंचक माडसांगवी-आडगाव असा प्रस्तावित असून, गेल्या ३० वर्षांपासून तो सरकारी दप्तरी आरक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या रस्त्याच्या कामास सुरुवात झालेली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना विकासकामे, पक्की घरे, गुदामे, कृषी आधारित उद्योग उभारणे अशक्य झाले आहे..दीर्घकाळ आरक्षण कायम ठेवल्याने अनेक शेतकरी कुटुंबांच्या मूलभूत गरजा थांबल्या असून, ‘आमच्या शेतीत विकासाचे सूर्यकिरणच पोहोचले नाही,’ अशी खंत शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे. सध्या या ६० मीटर रुंदीच्या आरक्षित रस्त्याचा समावेश नाशिक रिंग रोड प्रकल्पात करण्यात आल्याची माहिती मिळते. मात्र, सरकारने भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्याची घोषणा केल्यानंतरही प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा संताप उसळला आहे..निवेदन देताना प्रकल्पबाधित शेतकरी उपस्थित होते. सुभाष काठे, रवी पेखळे, राजेंद्र पेखळे, संतोष पेखळे, रतन पेखळे, विशाल पेखळे, संपत बर्वे, अनिल पेखळे, नीलेश बर्वे, सुधीर पेखळे, नंदू माळोदे, पंडित पेखळे, पंकज खताळे, शांताराम पेखळे, रंजना खेलूकर, सचिन गोडसे, मंगेश काठे, समाधान बर्वे, दयाराम पेखळे आदींसह शेतकरी उपस्थित होते..Agriculture News : नाशिक अतिवृष्टीचा अंतिम अहवाल: २.९९ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान; ३२८ कोटी अनुदानाची मागणी.शेतकऱ्यांचा इशाराशासनाने तातडीने भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करून योग्य मोबदला दिला नाही, तर गेल्या तीन दशकांपासून होणारे नुकसान थांबविण्यासाठी हा रस्ता माडसांगवीच्या नकाशातून रद्द करून आरक्षण हटवावे. आरक्षण रद्द झाल्यास शेतकरी त्यांच्या जमिनीवर निर्बंधांशिवाय विकासकामे, घरबांधणी व शेतीपूरक उद्योग करू शकतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.