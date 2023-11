नाशिक : इंडियन सोसायटी ऑफ क्रिटिकल केअर मेडिसिन (आयएससीसीएम) यांच्या नाशिक शाखेतर्फे अकराव्या महाक्रिटीकॉन २०२३ या राज्यस्तरीय परिषदेचे आयोजन केले आहे.

शुक्रवार (ता.२४) ते रविवार (ता. २६) दरम्‍यान हॉटेल एक्स्प्रेस इन येथे परिषद होणार आहे. आपत्कालीन परिस्थितीतील उपचारांबाबत तज्ज्ञ मार्गदर्शक कार्यशाळा व व्याख्यान, समूह चर्चेतून मार्गदर्शन करतील. (Mahacritikon 2023 conference from tomorrow Nine hundred doctors from state level will participate nashik)

‘कोलॅबरेटिव्ह ट्रासफॉर्मेशन इन क्रिटिकल केअर मेडिसिन’ अशी परिषदेची संकल्पना असून, राज्‍यभरातून सुमारे नऊशे डॉक्‍टर सहभागी होतील, अशी माहिती आयोजन समितीचे अध्यक्ष डॉ.यतिंद्र दुबे, आयोजन समितीचे सचिव डॉ.पंकज राणे यांनी दिली.

याप्रसंगी आयएससीसीएम नाशिकचे अध्यक्ष डॉ. दिनेश वाघ, सचिव डॉ. रुचिरा खासणे, खजिनदार डॉ. हितेंद्र महाजन, डॉ. भाविक शाह, डॉ. विलास कुशारे उपस्‍थित होते. डॉ. राणे म्‍हणाले, की यापूर्वी नाशिक शाखेतर्फे २०१५ मध्ये तिसऱ्या महाक्रिकटीकॉन राज्यस्तरीय परिषदेचे आयोजन केले होते.

तेव्हा क्रिटिकल केअर इन रिसोर्सेस लिमिटेड सेटींग्स’ अशी परिषदेची संकल्पना होती. पुन्हा एकदा नाशिक शाखेला राज्यस्तरीय परिषद आयोजित करण्याचा मान मिळाला आहे.

परिषदेच्या पहिल्या दिवशी विविध विषयांवर कार्यशाळा होतील. संपूर्ण परिषदेत एकूण नव्वदहून अधिक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय वक्‍ते मार्गदर्शन करतील.

डॉ.दुबे म्‍हणाले, की शनिवारी (ता.२५) सकाळी नऊपासून सत्रांना सुरवात होईल. याच दिवशी सायंकाळी सहा वाजता परिषदेचा औपचारिक उद्घाटन सोहळा होणार असून दिल्‍ली येथील ज्‍येष्ठ प्रत्‍यारोपण तज्‍ज्ञ डॉ. अमरिंदर सिंग सोइन यांची प्रमुख उपस्‍थिती असेल.

रविवारी (ता.२६) विविध सत्रांवरील परिसंवाद पार पडतील. डॉ. महाजन म्‍हणाले, की आपत्कालीन स्‍थितीतील उपचार ही सध्याच्‍या काळातील महत्त्वाची शाखा आहे. परिषदेतून अनुभव व अद्ययावत माहितीचे आदान-प्रदान होणार आहे.

या विषयांवर घडणार चर्चा

परिषदेमध्ये आपत्कालीन वैद्यकीय उपचार याविषयाच्या विविध पैलूंना स्पर्श केला जाणार आहे.

यामध्ये अपघातातील अत्यवस्थ रुग्णांना द्यावयाचे तातडीचे वैद्यकीय उपचार, प्रसूतीदरम्यान उद्भवणारी गुंतागुंत, हृदयविकार, मेंदूविकाराशी निगडित आपत्कालीन परिस्थितीतील उपचाराची दिशा, रक्तविकार संस्थेची तसेच पॅथेलॉजीची उपचार प्रक्रियेतील भूमिका अशा विविध विषयांवर तज्‍ज्ञ मार्गदर्शन करतील.