Education News : 'महाज्ञानदीप' उपक्रम सुरू: आता मराठीतून मिळवा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण

नाशिक: राज्य शासनाच्या ‘महाज्ञानदीप’ पोर्टलवर ‘भारतीय ज्ञानप्रणाली–सामान्य’ हा पहिला ऑनलाइन अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांसाठी खुला केला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यातील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण मातृभाषा मराठीत उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने ‘महाज्ञानदीप’ उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली..यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या शीर्ष नेतृत्वाखाली मुंबई विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, शिवाजी विद्यापीठ (कोल्हापूर) आणि एसएनडीटी महिला विद्यापीठ (मुंबई) यांनी गेल् यावर्षी १२ मार्चला केलेल्या सामंजस्य करारातून या प्रकल्पाची पायाभरणी झाली. त्यानंतर यंदा १६ एप्रिलला उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते प्रकल्पाचे औपचारिक उद्घाटन झाले. .या उपक्रमांतर्गत मुक्त विद्यापीठ, आयआयटी मद्रास आणि आयआयटी गांधीनगर यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्रातील अनेक विद्यापीठांतील प्राध्यापकांना ई-कंटेंट निर्मितीचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. त्यातील ६० पेक्षा अधिक प्राध्यापक आणि तज्ज्ञांच्या मदतीने भारतीय ज्ञानप्रणाली सामान्य (आयकेएस सामान्य) हा पहिला ऑनलाइन अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला..अशी आहेत अभ्यासक्रमाची वैशिष्ट्येहा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना भारतीय ज्ञान परंपरेची मूलतत्त्वे, विविध अंग व त्यांचे आधुनिक काळातील महत्त्व विशद करतो. अभ्यासक्रम यशस्वीरीत्या पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रासह दोन क्रेडिट्स मिळणार असून, ते त्यांच्या अॅकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिटमध्ये जमा होतील..अशी आहे अभ्यासक्रमाची रचनाइयत्ता बारावीत उत्तीर्ण कुठलाही विद्यार्थी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेऊ शकतो. मराठी भाषेतून असलेल्या अभ्यासक्रमाचा कालावधी सहा महिने आहे. व शिक्षण पद्धती पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. या अंतर्गत ऑनलाइन मूल्यमापन आणि वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाच्या प्रश्नांची ऑनलाइन परीक्षा घेतील जाईल. अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश शुल्क १२० रुपये आहे..Education News : महाविद्यालय तपासणीला मनुष्यबळाअभावी ‘खो’, पालकांनी तक्रारी केल्यास कारवाई; शिक्षण विभागाचा पवित्रा.महाज्ञानदीप उपक्रम हा राज्यातील विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण त्यांच्या मातृभाषेत उपलब्ध करण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे. ‘भारतीय ज्ञानप्रणाली–सामान्य’ हा पहिला ऑनलाइन अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना परंपरेची मुळे समजावून सांगताना, त्यांचा आधुनिक दृष्टिकोनही अधिक बळकट करेल. या उपक्रमामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानाचे नवे क्षितिज खुले होईल.- डॉ. संजीव सोनवणे, कुलगुरू, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.