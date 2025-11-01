Nashik Politics : नरहरी झिरवाळ, हिरामण खोसकर, जे.पी. गावित यांच्या मुलांमध्ये नाशिकमध्ये होणार काट्याची टक्कर!

नाशिक: महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या पंचवर्षिक निवडणुकीत माघारीच्या अंतिम दिवशी शुक्रवारी (ता. ३१) २१ उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतला. त्यानंतर १७ जागांसाठी आता ४३ उमेदवार रिंगणात राहिले आहेत. .नाशिक गटातून मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचे पुत्र गोकुळ झिरवाळ, आमदार हिरामण खोसकर यांचे पुत्र वामन खोसकर यांसह माजी आमदार जे. पी. गावित यांचे पुत्र इंद्रजित गावित, माजी आमदार शिवराम झोले रिंगणात राहिल्याने यांच्यात लढत होणार आहे..पुणे- रायगड- अहिल्यानगर गटातून आठ उमेदवारांनी माघार घेतल्याने वैभव मधुकर पिचड यांचा एकमेव अर्ज शिल्लक राहिला; तर अमरावती गटातून आमदार केवळराम काळे यांचा एकमेव अर्ज शिल्लक राहिल्याने या दोन गटांतून त्यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. आदिवासी विकास महामंडळाची पंचवार्षिक निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असून, २०१० नंतर होत असलेल्या या निवडणुकीत यंदा विक्रमी अर्ज प्राप्त झाले. .नाशिक गटातून नऊ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले असून, सर्वाधिक १० अर्ज महिला राखीव गटातून प्राप्त झाले होते. माघार घेणाऱ्या उमेदवारांमध्ये प्रामुख्याने माजी आमदार निर्मला गावित, जे. पी. गावित, विनायक माळेकर, कमल माळेकर, भरत माणिकराव गावित आदींचा समावेश आहे. .येत्या ३ तारखेला उमेदवारांना चिन्हांचे वाटप केले जाईल. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय सहनिबंधक संभाजी निकम, सहायक निवडणूक अधिकारी संतोष बीडवई, वैभव मोरडे हे निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पाहत आहेत. १४ नोव्हेंबरला मतदान होणार असून, १६ नोव्हेंबरला मतमोजणी होईल..Prakash Abitkar : कोल्हापूरकरांसाठी दिलासा! अखेर गुळगुळीत रस्ते मिळणार; पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी ४०९ कोटींचा प्रस्ताव केला सादर.दोन जागा बिनविरोधपुणे- रायगड- अहिल्यानगर गटातून आठ इच्छुकांनी अर्ज दाखल केले होते. माजी मंत्री (कै.) मधुकर पिचड यांचे पुत्र माजी आमदार वैभव पिचड यांनी सर्व उमेदवारांची समजूत काढत माघारीची ‘फिल्डिंग’ लावली. त्यांच्या विरोधातील सर्व सात उमेदवारांनी माघार घेतली. त्यामुळे पिचड यांचा एकमेव अर्ज राहिला आहे. तर, अमरावती गटातून पाच उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. यात आमदार केवळराम काळे यांना सर्व उमेदवारांची माघार घेण्यात यश आले. त्यामुळे त्यांचा एकमेव अर्ज शिल्लक राहिल्याने त्यांचीही बिनविरोध निवड झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.