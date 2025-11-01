नाशिक

Nashik Politics : नरहरी झिरवाळ, हिरामण खोसकर, जे.पी. गावित यांच्या मुलांमध्ये नाशिकमध्ये होणार काट्याची टक्कर!

21 Candidates Withdraw Nominations on Final Day : महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या निवडणुकीत २१ उमेदवारांनी माघार घेतल्याने १७ जागांसाठी आता ४३ उमेदवार रिंगणात आहेत. वैभव पिचड (पुणे-अहिल्यानगर) आणि आमदार केवळराम काळे (अमरावती) यांची बिनविरोध निवड झाली आहे.
Political

Political

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या पंचवर्षिक निवडणुकीत माघारीच्या अंतिम दिवशी शुक्रवारी (ता. ३१) २१ उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतला. त्यानंतर १७ जागांसाठी आता ४३ उमेदवार रिंगणात राहिले आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
political
election
Adivasi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com