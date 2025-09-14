नाशिक

Nashik News : 'हे सरकार कामगारविरोधी': नाशिकमध्ये बांधकाम कामगार फेडरेशनचे अधिवेशन

Grand Rally from Phule Market to CITU Bhavan : बांधकाम कामगार फेडरेशनचे तिसरे राज्य अधिवेशन शनिवारी (ता. १३) नाशिकमध्ये मोठ्या उत्साहात झाले. हजारो बांधकाम कामगारांच्या भव्य पायी रॅलीने अधिवेशनाची सुरुवात झाली.
Grand Rally

Grand Rally

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातपूर: महाराष्ट्र राज्य इमारत बांधकाम कामगार फेडरेशनचे तिसरे राज्य अधिवेशन शनिवारी (ता. १३) नाशिकमध्ये मोठ्या उत्साहात झाले. हजारो बांधकाम कामगारांच्या भव्य पायी रॅलीने अधिवेशनाची सुरुवात झाली. ही मिरवणूक फुले मार्केट, महात्मा फुले चौक, आहेर गल्ली मार्गे छत्रपती शिवाजी महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यांना अभिवादन करून ‘आयटीआय’मार्गे ‘सीटू’ कामगार भवन येथे दाखल झाली.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
worker
Criticism
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com