Nashik News : 'हे सरकार कामगारविरोधी': नाशिकमध्ये बांधकाम कामगार फेडरेशनचे अधिवेशन

सातपूर: महाराष्ट्र राज्य इमारत बांधकाम कामगार फेडरेशनचे तिसरे राज्य अधिवेशन शनिवारी (ता. १३) नाशिकमध्ये मोठ्या उत्साहात झाले. हजारो बांधकाम कामगारांच्या भव्य पायी रॅलीने अधिवेशनाची सुरुवात झाली. ही मिरवणूक फुले मार्केट, महात्मा फुले चौक, आहेर गल्ली मार्गे छत्रपती शिवाजी महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यांना अभिवादन करून 'आयटीआय'मार्गे 'सीटू' कामगार भवन येथे दाखल झाली..बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे माजी सदस्य ॲड. जयंत जायभावे अधिवेशनाचे स्वागताध्यक्ष होते. त्यांनी संविधानाचे महत्त्व आणि सद्यस्थितीतील आव्हाने यावर मार्गदर्शन केले. बांधकाम फेडरेशनचे राष्ट्रीय नेते आरका राज पंडित यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. आपल्या भाषणात त्यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांवर टीका करताना, "हे सरकार कामगारविरोधी व शेतकरीविरोधी आहे," असे ठाम मत व्यक्त केले..'सीटू'चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी मार्गदर्शन केले. "शहरांच्या विकासात बांधकाम कामगारांचे योगदान मोठे असूनही त्यांच्यासाठी स्वतःचे घरही नाही, ही खंताची बाब आहे," असे ते म्हणाले..महाराष्ट्र 'सीटू'चे महासचिव एम. एस. शेख यांनी बांधकाम कामगार मंडळाचे महत्त्व आणि त्याचे फायदे याविषयी माहिती दिली. महाराष्ट्र बांधकाम कामगार संघटनेचे सरचिटणीस भरमा कांबळे यांनी प्रास्ताविक केले. 'सीटू'च्या राज्य उपाध्यक्षा वसुधा कराड यांनी कार्यक्रमाची रूपरेषा मांडून मान्यवरांचा परिचय करून दिला. सीताराम ठोंबरे यांनी बांधकाम कामगारांनी कल्याणकारी मंडळाचे लाभ मिळविण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले..या वेळी देवीदास आडोळे, शिंदू शार्दुल, सुगंध फ्रान्सिस, शिवाजी मगदूम, मंगला ठोंबरे, प्रकाश कुंभार, के. नारायण, विजय विसे, तुकाराम सोनजे, दिनेश सातभाई, मोहन जाधव, हरिभाऊ तांबे, अरविंद शहापुरे, संतोष काकडे, युवराज पाटील, हिरामण तेलोरे, स्वरूप वाघ, राहुल नारनवरे, राहुल गायकवाड, संजय पवार, आप्पा वटाणे, दत्ता राक्षे, आत्माराम डावरे, दगडू व्हडगर, अनिल गोसावी, छाया जाधव, विजया टिक्कल, सुनील गमे, पुरुषोत्तम गायकवाड, अशोक विसे, रोहिणी अहिरे, अर्जुन वानखेडे आदींसह राज्यातील कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, जळगाव, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, रायगड, रत्नागिरी आणि नाशिक जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.