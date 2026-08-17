Maharashtra Contractors Dues: कंत्राटदारांचे ८६, ६६२ कोटी थकीत; आझाद मैदानावर उद्यापासून आंदोलन; राज्य कंत्राटदार फेडरेशनचा निर्णय

कळवण (जि. नाशिक): राज्यातील शासकीय कंत्राटदारांना विविध शासकीय विभागांकडून देय असलेली ८६ हजार ६६२ कोटींची देयके अद्यापपर्यंत अदा झाली नसल्याने राज्यातील कंत्राटदारांनी आंदोलन पुकारले आहे. ही देयके मिळावीत, प्रत्येक विभागाने देयकांचे निश्चित वेळापत्रक जाहीर करावे या मागणीसाठी राज्यातील कंत्राटदार १८ व १९ ऑगस्टला मुंबईत आझाद मैदानावर आंदोलन करणार आहेत. .महाराष्ट्र राज्य शासकीय कंत्राटदार फेडरेशनने या समस्येबाबत शासनाकडे वेळोवेळी निवेदने, पत्रव्यवहार व मागण्यांद्वारे पाठपुरावा केला आहे. प्रलंबित बिलांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी संबंधित विभागांचे मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. मात्र, अद्यापही अपेक्षित तोडगा निघालेला नसल्याने कंत्राटदारांमध्ये तीव्र नाराजी असून त्यांचे आर्थिक नियोजन बिघडत चालले आहे, असे राज्य कंत्राटदार फेडरेशनने म्हटले आहे..Maharashtra Rain Alert : राज्यात पावसाचा जोर कायम, 'या' जिल्ह्यांवर अतिवृष्टीचे मोठे संकट; हवामान विभागाने जारी केला अलर्ट .या कंत्राटदारांकडे बॅंकाचा तगादा वाढत चालला असून त्यांची आर्थिक पत खालावत चालली असल्याचे फेडरेशनने म्हटले आहे. फेडरेशनने शासनाकडे वेळोवेळी विविध निवेदने देऊन, बैठका घेऊन तसेच संबंधित विभागांकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही देयकांचा प्रश्न कायम आहे. हा प्रश्न तातडीने सोडवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कंत्राटदारांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. बँकांच्या कर्जाचे व्याज, कामगारांचे वेतन, बांधकाम साहित्य पुरवठादारांची देणी, यंत्रसामग्रीचे खर्च, जीएसटी व इतर वैधानिक देणी यांचा वाढता बोजा कंत्राटदारांना सहन करावा लागत आहे, असे फेडरेशनने म्हटले आहे..सार्वजनिक बांधकामआदिवासी विकासग्रामविकास विभागपाणीपुरवठा विभागजलसंपदा विभागपर्यटन विभागइतर विभागविभागनिहाय प्रलंबित देयके (कोटी रुपयांमध्ये).Paithan Accident: पेट्रोल भरण्यासाठी कार वळवली, पण क्षणात काळाचा घाला; पाचोडजवळ कंटेनरच्या धडकेत दोघे ठार, एक जण गंभीर .कंत्राटदारांच्या प्रमुख मागण्याप्रलंबित सर्व पात्र देयके त्वरित अदा करावीत प्रलंबित बिलांचा विभागनिहाय आढावा घेत देयके चुकते करण्यासाठी वेळापत्रक जाहीर करावे आवश्यक निधीची तातडीने तरतूद करावी मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, संबंधित सर्व विभागांचे मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत तातडीने बैठक विभागनिहाय चर्चा करून प्रत्यक्ष अडचणी दूर कराव्यात या प्रश्न कायमस्वरूपी आणि प्रभावी आर्थिक व्यवस्था निर्माण करावी.१७, ५००९, ८८१४०, ० ००१, १८११, १००७, ०००१०, ०००अंदाजे प्रलंबित देयके ८६, ६६२.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.