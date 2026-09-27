Maharashtra Drought: दुष्काळाची घोषणा कागदावर नको, शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत द्या; दीपिका चव्हाण यांचा सरकारकडे आग्रह

रोशन खैरनार सटाणा: राज्य सरकारने बागलाण तालुक्यासह राज्यातील २६५ तालुके दुष्काळी जाहीर केले असताना आता दुष्काळाची घोषणा केवळ कागदावर न ठेवता शेतकऱ्यांच्या हातात तातडीने मदत द्यावी. बागलाण तालुक्यात दुष्काळामुळे सर्वच पिकांचे अतोनात नुकसान झाले असून, तीन हेक्टरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी कोणत्याही जाचक अटींशिवाय सरसकट नुकसानभरपाई द्यावी आणि ही मदत दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी, अशी मागणी माजी आमदार तथा राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या दीपिका चव्हाण यांनी केली आहे. .Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.याबाबत बोलताना माजी आमदार दिपिका चव्हाण म्हणाल्या, दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर आता प्रशासनाकडून पंचनामे, पीक सर्वेक्षण, छायाचित्रे आणि जीपीएस आधारित माहिती संकलनाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. मात्र, नुकसान डोळ्यांसमोर दिसत असताना शेतकऱ्यांना जीपीएस, पंचनामे आणि तांत्रिक निकषांच्या कचाट्यात अडकवून मदतीला विलंब करू नये. कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील प्रत्यक्ष पीक परिस्थितीचा तातडीने आढावा घेऊन संपूर्ण तालुक्याच्या नुकसानीचा सरसकट अहवाल शासनाला सादर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली..बागलाणमध्ये दुष्काळामुळे एक-दोन नव्हे, तर जवळपास सर्वच पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला स्वतंत्र तांत्रिक प्रक्रियेत अडकविण्याऐवजी प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार करून सरसकट मदत देणे गरजेचे आहे. तीन हेक्टरपर्यंत नुकसानभरपाई देऊन ती दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या हातात पडली पाहिजे, अशी भूमिका दीपिका चव्हाण यांनी मांडली..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...येत्या सोमवारी (दि.२८) मुंबई येथे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्यासोबत होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत बागलाण तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीची सविस्तर माहिती सादर करणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार आणि एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन बागलाणच्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आपण पाठपुरावा करणार आहोत. शेतकऱ्यांच्या हातात जोपर्यंत दुष्काळी मदत पडत नाही, तोपर्यंत आमचा पाठपुरावा थांबणार नाही, असा इशाराही दीपिका चव्हाण यांनी दिला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.