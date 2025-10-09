Nashik News : ज्येष्ठांनो, व्हा उत्साही! 'सकाळ'चा 'वॉक फॉर स्वास्थ्यम' नाशिकमध्ये १२ ऑक्टोबरला

नाशिक: ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये संतुलित, निरोगी आणि सक्रिय जीवनशैलीला प्रोत्साहन देण्यासाठी व ज्येष्ठ नागरिकांचा उत्साह वाढविण्यासाठी ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे ‘वॉक फॉर स्वास्थ्यम’ या वॉकेथॉन उपक्रमाचे आयोजन येत्या १२ ऑक्टोबरला करण्यात आले आहे..वय वर्षे ५० आणि त्यावरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रविवारी (ता.१२) सकाळी साडेसहा ते दहा या वेळेत निःशुल्क ‘वॉकेथॉन’ होणार आहे. ‘वॉकेथॉन’ सकाळ प्रस्तुत ‘स्वास्थ्यम’ उपक्रमाचाच एक भाग आहे. उपक्रमाला सुहाना, विश्वकर्मा युनिव्हर्सिटी, चौधरी यात्रा कंपनी, शिवसेनेचे अमोल जाधव, सुदाम ढेमसे, शिवा तेलंग, अनिल गायकवाड, निरामय केअर सेंटर, डिवाइन टच ह्यूमन गॅरेज यांचे सहकार्य लाभले आहे. .वॉकेथॉनमध्ये २.५ किलोमीटर अंतर असणार आहे. सर्व सहभागींसाठी झुंबा व हास्ययोग व लकी ड्रॉ असे अनेक उपक्रम असणार आहेत. याप्रसंगी सुनील कोटगी विविध हास्यप्रकारांचे सादरीकरण करणार आहेत. अधिक माहितीसाठी चंद्रमा पाटील (८३८००३३७४२) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..वॉकेथॉनविषयी...तारीख : रविवार, १२ ऑक्टोबरवेळ : सकाळी ६.३० ते १०स्थळ : मुरलीधरजी गामणे मैदान, गामणे मळा, वासननगर, पाथर्डी फाटा, नाशिक.Indian Army Jawan : भारतीय सैन्य दलातील जवानाचा Heart Attack ने मृत्यू; साताऱ्यावर शोककळा, उद्या अंत्यसंस्कार.अशी करा नोंदणी‘वॉकेथॉन’मध्ये सहभागी होण्यासाठी सोबत दिलेला क्यूआर कोड स्कॅन करून आपली व्यक्तिगत नोंदणी करू शकता. ज्येष्ठ नागरिक संघ, हास्य क्लब आणि इतर सहयोगी संस्थांकडून सदस्य असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांची समूहाने नोंदणी करण्यात येणार असून, त्यांना व्यक्तिगत नोंदणीची आवश्यकता नाही. ‘वॉकेथॉन’ उपक्रमात नाशिक उपनगरातील ज्येष्ठ नागरिक संघांनाही सहभागी होता येणार आहे. सर्वांसाठी नोंदणी मोफत असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.