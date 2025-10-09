नाशिक

Nashik News : ज्येष्ठांनो, व्हा उत्साही! 'सकाळ'चा 'वॉक फॉर स्वास्थ्यम' नाशिकमध्ये १२ ऑक्टोबरला

Walk for Swasthyam: Promoting Active Living for Seniors : ज्येष्ठ नागरिकांचा उत्साह वाढविण्यासाठी ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे ‘वॉक फॉर स्वास्थ्यम’ या वॉकेथॉन उपक्रमाचे आयोजन येत्या १२ ऑक्टोबरला करण्यात आले आहे.
नाशिक: ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये संतुलित, निरोगी आणि सक्रिय जीवनशैलीला प्रोत्साहन देण्यासाठी व ज्येष्ठ नागरिकांचा उत्साह वाढविण्यासाठी ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे ‘वॉक फॉर स्वास्थ्यम’ या वॉकेथॉन उपक्रमाचे आयोजन येत्या १२ ऑक्टोबरला करण्यात आले आहे.

