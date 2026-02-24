Farmer Protest : कर्जमाफीत पळवाटा शोधू नका; शेतकरी संघटनेचा राज्य सरकारला 'न भूतो न भविष्यती' आंदोलनाचा इशारा

कसबे सुकेणे: विधानसभा निवडणुकीवेळी सरकारने शेतकऱ्यांचा सातबारा उतारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र त्यानंतर त्याला बगल देत आता वेगवेगळ्या नावाने पळवाट काढली जात आहे. नियमित आणि अनियमित शेतकरी, गेल्या पाच वर्षांतील थकबाकीदार शेतकरी अशी वर्गवारी करून धूळफेक केली जात आहे. तसे झाल्यास शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलन करेल अन् ते न भूतो न भविष्यती असे असेल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे..सध्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या याद्या मागविल्या जात असून त्यावरून मंत्रीस्तरावर वेगवेगळी विधाने केली जात आहेत, ती गोंधळ निर्माण करणारी आहेत. सरकारने याबाबत भूमिका स्पष्ट करून नेमकी कर्जमाफी कुणाची अन कशी होणार हे शेतकऱ्यांना स्पष्ट करावे अशी मागणी संघटनेने केली आहे. संघटनेच्या आंदोलनाला बुधवारी (ता.२५) एक हजार दिवस पूर्ण होत आहेत, त्यानिमित्त पुढील आंदोलनाची दिशा संघटनेने स्पष्ट केली आहे..निवेदनात म्हटले आहे की, आता सरकार कर्जमाफीसाठी तयारी करत असून नियमित परतफेड करणाऱ्यांना लाभ देण्याचा विचार असल्याचे मंत्र्यांकडून सांगितले जात आहे. कर्जमाफीचा प्रत्येक वेळी लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना वगळण्याचा शासनाचा विचार आहे. जून २०२५ पर्यंत थकीत कर्ज माफीसाठी अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केली जाणार आहे. .जून २०२५ पर्यंत थकबाकी ग्राह्य मानले जाणार आहे, पण काही शेतकऱ्यांना जून २०२६ ची थकबाकी माफ होणार असे वाटत आहे, ते चुकीचे असून शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करा अशी सूचना मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कर्मचाऱ्यांना केल्याचे सांगण्यात येते..आत्तापर्यंत ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ झाला याची नोंद घेतली जाणार आहे, ते पुन्हा थकबाकीदार दिसत असल्यास त्यांना वगळून अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याबरोबरच ज्यांनी कर्जाची नियमित परतफेड केली, त्यांना अधिकचा लाभ देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे समजते. .मागील पाच वर्षातील पीक कर्जासह इतर कर्जांची माहिती शासनाने मागवली आहे, नैसर्गिक आपत्तीसह इतर कारणांनी कर्जाची परतफेड करणे अनेक शेतकऱ्यांना शक्य झालेले नाही, त्यांची कर्जमाफी होणे गरजेचे आहे. शासन आता ज्या गोष्टींचा विचार करत आहे त्या गोष्टी पूर्णपणे चुकीच्या आहेत. सातबारा कोरा करणार होते तर मग नियमित आणि अनियमित कर्जफेडीचा संबंध काय असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे..Sindhudurg Farmer : सिंधुदुर्गाला अवकाळीचा तडाखाच; फोंडाघाटाला झोडपले; आंबा-काजूचे नुकसान अटळ.राज्य सरकारने संपूर्ण कर्जमाफी व सातबारा कोरा करण्याच्या शब्द शेतकऱ्यांना दिला आहे मात्र आता सरकार वेळ काढू पणा करत असून फक्त नियमित परतफेड करणाऱ्यांनाच व ठराविक शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी देण्याचा विचार करत असून असे झाल्यास शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलन छेडेल.- भगवान बोराडे, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.