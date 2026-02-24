नाशिक

Farmer Protest : कर्जमाफीत पळवाटा शोधू नका; शेतकरी संघटनेचा राज्य सरकारला 'न भूतो न भविष्यती' आंदोलनाचा इशारा

Farmers Question Government’s Satbara Utara Promise : नियमित आणि अनियमित शेतकरी, गेल्या पाच वर्षांतील थकबाकीदार शेतकरी अशी वर्गवारी करून धूळफेक केली जात आहे. तसे झाल्यास शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलन करेल अन्‌ ते न भूतो न भविष्यती असे असेल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
कसबे सुकेणे: विधानसभा निवडणुकीवेळी सरकारने शेतकऱ्यांचा सातबारा उतारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र त्यानंतर त्याला बगल देत आता वेगवेगळ्या नावाने पळवाट काढली जात आहे. नियमित आणि अनियमित शेतकरी, गेल्या पाच वर्षांतील थकबाकीदार शेतकरी अशी वर्गवारी करून धूळफेक केली जात आहे. तसे झाल्यास शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलन करेल अन्‌ ते न भूतो न भविष्यती असे असेल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.

