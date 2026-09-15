Maharashtra Farmer Loan Waiver : सातबारा होणार कोरा! 'हेअर कट' सूत्र लागू झाल्याने कर्जमुक्तीचा मार्ग सुकर; नाशिकमधील 68 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांची माहिती पोर्टलवर

नाशिक : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्तीचा लाभ ३१ मार्च २०२६ पर्यंतच्या कर्जदारांना मिळणार (Maharashtra farmer loan waiver) असला, तरी त्यांचे एप्रिलपासूनचे व्याजही माफ करण्यात येणार आहे. तसेच, कर्जाची मुद्दल किती प्रमाणात भरायची, याचे सूत्र ठरविणारे ‘हेअर कट’ही लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याने ‘ओटीएस’ स्वरूपात शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईल. .कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येत आहे. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत २३ हजार ७९८ आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत ४५ हजार ६१ अशा एकूण ६८ हजार ८५९ शेतकरी खातेदारांची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली होती..Mumbai-Konkan Ro-Ro Service : कोकणवासियांसाठी खूशखबर! मुंबई ते वेंगुर्ला रो-रो सेवा पुन्हा सुरू होणार, प्रवासाचा वेळ वाचणार, तिकीट दरही आवाक्यात?.पहिल्या टप्प्यात जिल्हा बँकेचे १८ हजार ४५३ आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांचे १७ हजार ४३७ अशा एकूण ३५ हजार ८९० पात्र खातेदार शेतकऱ्यांची यादी प्राप्त झाली आहे. त्यांपैकी ३२ हजार ३७५ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहे. उर्वरित तीन हजार २६७ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कर्जमुक्तीच्या दुसऱ्या टप्प्यात जिल्ह्यातील तीन हजार ८०८ पात्र खातेदार शेतकऱ्यांची यादी प्राप्त झाली आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी तत्काळ आधार प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) पूर्ण करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे..ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालयात यादीजिल्हा बँकेच्या एक हजार ३४३ आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या दोन हजार ४६३ अशा एकूण तीन हजार ८०८ पात्र खातेदार शेतकऱ्यांची दुसरी यादी प्राप्त झाली आहे. या सभासदांच्या याद्या संबंधित बँक शाखा, सेवा सहकारी संस्था, ग्रामपंचायत तसेच तलाठी कार्यालयात उपलब्ध करून दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.