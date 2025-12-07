नाशिक

Nashik News : नाशिकच्या आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला 'लाखो'चा चुना; बडतर्फ अधिकारी, लिपिक गजाआड होणार?

Overview of the Fee Fraud at Maharashtra Health University : विद्यापीठातील कक्ष अधिकारी आणि लिपिकांकडून बनावट पावत्या तयार करून विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले शुल्क स्वकेंद्रित खात्यात जमा करत असल्याचे पोलिस तपासात उघड
सकाळ वृत्तसेवा
पंचवटी: महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात विद्यार्थ्यांकडून शुल्काची रक्कम बनावट पावत्यांद्वारे घेत ती विद्यापीठाच्या बँक खात्यात जमा न करता तब्बल दीड कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकरणी बडतर्फ कक्ष अधिकारी विजय मधुकर जोंधळे यांच्यासह वरिष्ठ लिपिक सुरेंद्र मारुती रोकडे, तसेच महिला शिपायाविरुद्ध म्हसरूळ पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

