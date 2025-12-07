Nashik News : नाशिकच्या आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला 'लाखो'चा चुना; बडतर्फ अधिकारी, लिपिक गजाआड होणार?

पंचवटी: महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात विद्यार्थ्यांकडून शुल्काची रक्कम बनावट पावत्यांद्वारे घेत ती विद्यापीठाच्या बँक खात्यात जमा न करता तब्बल दीड कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकरणी बडतर्फ कक्ष अधिकारी विजय मधुकर जोंधळे यांच्यासह वरिष्ठ लिपिक सुरेंद्र मारुती रोकडे, तसेच महिला शिपायाविरुद्ध म्हसरूळ पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..विद्यापीठात कार्यरत डॉ. संदीप सीताराम कडू (वय ४८, रा. बंगला क्रमांक ७, स्टाफ क्वार्टर, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, दिंडोरी रोड, म्हसरूळ) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, सप्टेंबर २०२३ पूर्वी हा प्रकार घडला आहे. संशयितांनी नोकरी कालावधीत विद्यापीठातील परीक्षा विभागात कार्यरत असताना संगनमताने विद्यार्थ्यांना परदेशातील विद्यापीठात शिक्षण घेण्यासाठी आवश्यक ट्रान्सक्रिप्ट, डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन, तसेच विद्यापीठ प्रमाणपत्रांवरील नावातील दुरुस्ती, डॉक्युमेंट ॲटेस्टेशन आदी कामांपोटी विद्यार्थ्यांकडून प्राप्त झालेल्या शुल्काची रक्कम विद्यापीठाच्या बँक खात्यात जमा करणे आवश्यक होते..Ahilyanagar Crime: 'जादा परताव्याचे आमिष दाखवून ४० लाखांची फसवणूक'; सूत्रधारास सात वर्षांनी पुण्यातून अटक.मात्र, तसे न करता स्वतःच्या वैयक्तिक खात्यात जमा करून सकृतदर्शनी एक कोटी ५३ लाख १० हजार २०५ रुपये एवढ्या रकमेचा अपहार केला आहे. अपहार करताना त्यांनी विद्यापीठाच्या खोट्या बनावट पावत्या तयार केल्याचे चौकशीअंती निदर्शनास आले होते. संशयितांनी संगनमताने विद्यापीठाच्या बनावट पावत्या तयार करून विद्यार्थ्यांकडून प्राप्त शुल्काची रक्कम स्वतःच्या बँक खात्यात जमा केली. म्हसरूळ पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक अंकुश चिंतामण यांच्या नेतृत्वाखाली उपनिरीक्षक बळवंत गावित तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.