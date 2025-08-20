नाशिक

Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळा नियोजनावरून महायुतीत धुसफूस; शिवसेनेच्या नगरविकास खात्याने मागवली माहिती

Conflict within the Mahayuti Alliance : नगरविकास खात्याची कक्ष अधिकारी मो. क. बागवान यांनी विभागीय आयुक्तांसह जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून कुंभमेळा नियोजनाची माहिती मागविली आहे.
नाशिक: आगामी कुंभमेळ्याचे नियोजन करताना राज्यात महायुतीत सत्तेत भागीदार असलेल्या घटक पक्षांमध्ये अंतर्गत धुसफूस सुरु असून शिवसेनेकडे महत्त्वाचे नगरविकास खाते असले तरी स्वतंत्र कुंभमेळा प्राधिकरण नियुक्त करून परस्पर कामे केली जात असल्याची बाब शिवसेनेला खटकत असल्याने त्यातूनच सलग तिसऱ्यांदा नगरविकास विभागाकडून कुंभमेळ्याच्या कामांची माहिती मागविण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. नगरविकास खात्याची कक्ष अधिकारी मो. क. बागवान यांनी विभागीय आयुक्तांसह जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून कुंभमेळा नियोजनाची माहिती मागविली आहे.

