MGNREGA Employment : मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याने गरज संपली; मनरेगांतर्गत जिल्हास्तरीय भरतीसाठीची सनद राज्य सरकारने केली रद्द

नाशिक: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (रोहयो) जिल्हास्तरावर मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी २०१० मध्ये तयार करण्यात आलेली सनद राज्य सरकारने अधिकृतपणे रद्द केली आहे. याबाबतचा शासननिर्णय आज जाहीर करण्यात आला. .गेल्या काही वर्षांपासून पंचायती, तहसील कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालये, विभागीय आयुक्त कार्यालये, नरेगा आयुक्तालय आणि मंत्रालयीन पातळीवर बाह्य यंत्रणेद्वारे (आउटसोर्सिंग) कर्मचारी नेमले जात आहेत. त्यामुळे ५ जून २०१० ला जारी केलेला निर्णय आता कालबाह्य ठरल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे..राज्य शासनाच्या आढाव्यात दिसून आले, की सध्याच्या व्यवस्थेनुसार सर्व कामांसाठी आवश्यक मनुष्यबळ वेगवेगळ्या स्तरावरून आधीच उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे जुन्या सनदीनुसार जिल्हास्तरीय समितीमार्फत नियुक्त्या करण्याची गरज उरलेली नाही..Ichlkaranji Shambhutirth : शंभूतीर्थाचा अंतिम टप्पा पूर्ण मुख्यमंत्री फडणवीस व संभाजी भिडे यांच्या उपस्थितीत होणार लोकार्पण.नवीन निर्णयानुसार २०१० मधील शासननिर्णय (मग्रारोहयो- २०१०/प्र. क्र. ४९/रोहयो- १०) रद्द करण्यात आला असून, याची नोंद राज्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर करण्यात आली आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीसह प्रसिद्ध करण्यात आला. सरकारने हा निर्णय घेतल्याने रोजगार हमी योजनेतील अधिकारी, पंचायती आणि जिल्हा प्रशासनाच्या कामकाजात बदल अपेक्षित आहेत.