MGNREGA Employment : मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याने गरज संपली; मनरेगांतर्गत जिल्हास्तरीय भरतीसाठीची सनद राज्य सरकारने केली रद्द

Maharashtra Cancels 2010 MGNREGA Staffing Order : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (रोहयो) जिल्हास्तरावरील मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणारी सनद राज्य सरकारने रद्द केली आहे; यामुळे प्रशासकीय कामकाजात बदल अपेक्षित आहेत.
प्रशांत कोतकर : सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (रोहयो) जिल्हास्तरावर मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी २०१० मध्ये तयार करण्यात आलेली सनद राज्य सरकारने अधिकृतपणे रद्द केली आहे. याबाबतचा शासननिर्णय आज जाहीर करण्यात आला.

