मला मतदान करू नका म्हणणारे अपक्ष गोकुळ गिते आघाडीवर; शिंदेंचा उमेदवार म्हणाला, महायुतीने घात केला, सगळे गद्दार

Maharashtra MLC Results 2026: अवघ्या राज्याचे लक्ष लागलेल्या विधान परिषद नाशिक स्थानिक प्राधिकार मतदारसंघासाठी मतमोजणी सुरू आहे. अपक्ष गोकुळ गिते आणि प्रसाद हिरे यांचे नाव मतपत्रिकेवर तसेच असल्याने निवडणुकीत 'सस्पेन्स' कायम होता. विधानपरिषदेची मतमोजणी सुरू होताच महायुतीला धक्का बसल्याचं दिसत आहे. शिंदेसेनेचे नरेंद्र दराडे पिछाडीवर असून अपक्ष गोकुळ गिते आघाडीवर आहेत. गोकुळ गिते यांनी माघार घ्यावी यासाठी महायुतीच्या मंत्र्यांनी नाशिकमध्ये ठाण मांडलं होतं. Narendra Darade Claims Mahayuti Betrayal After Gokul Gite Takes Lead in Maharashtra MLC Vote Count.गोकुळ गिते यांनी मतमोजणीत आघाडी मिळाल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, मी निवडणुकीतून माघार घेतलीच नव्हती, मला विजयाचा १०० टक्के विश्वास आहे. मतदारांचा उद्रेक ३१ मे पासून पाहिला आहे. मला १०० टक्के मतदान केलंय असा विश्वास आहे. मी प्रचार थांबवल्याचं म्हटलं होतं पण कार्यकर्त्यांनी प्रचार यंत्रणा राबवली..Girish Mahajan : 'वडील हयात नाहीत, तिच्या लग्नाची जबाबदारी माझ्यावर'; 'त्या' वादग्रस्त फोटोबाबत मंत्री महाजनांचा मोठा खुलासा.दरम्यान, पिछाडीवर पडल्यानंतर शिंदेंच्या शिवसेनेचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांनी संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी महायुतीने साथ दिली नाही, गद्दारी केली असा आरोप केलाय. महायुतीच्या आशेवर राहिलो पण मी कमी पडलो. महायुतीच्या नेत्यांनी माझा घात केला असा आरोप त्यांनी महायुतीच्या नेत्यांवर केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.