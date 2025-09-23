नाशिक

Nashik Monsoon : परतीचा पाऊस नको रे बाबा! काढणीला आलेल्या पिकांना फटका, शेतकरी हवालदिल

Delayed Monsoon Withdrawal in Maharashtra : भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, देशाच्या उत्तर-पश्चिम भागातून मान्सूनची परतीची सुरुवात १४ सप्टेंबरपासून झाली असली, तरी महाराष्ट्रात अजूनही अनेक भागांत पावसाच्या सरी सुरू आहेत.
न्यायडोंगरी: सप्टेंबर अखेर जवळ आला असतानाही महाराष्ट्रात पावसाळा अजून पूर्णपणे संपलेला नाही. भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, देशाच्या उत्तर-पश्चिम भागातून मान्सूनची परतीची सुरुवात १४ सप्टेंबरपासून झाली असली, तरी महाराष्ट्रात अजूनही अनेक भागांत पावसाच्या सरी सुरू आहेत.

