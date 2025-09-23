Nashik Monsoon : परतीचा पाऊस नको रे बाबा! काढणीला आलेल्या पिकांना फटका, शेतकरी हवालदिल

न्यायडोंगरी: सप्टेंबर अखेर जवळ आला असतानाही महाराष्ट्रात पावसाळा अजून पूर्णपणे संपलेला नाही. भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, देशाच्या उत्तर-पश्चिम भागातून मान्सूनची परतीची सुरुवात १४ सप्टेंबरपासून झाली असली, तरी महाराष्ट्रात अजूनही अनेक भागांत पावसाच्या सरी सुरू आहेत..मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडा या विभागांमध्ये पुढील काही दिवस हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. बंगालच्या उपसागरावर तयार झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे परतीच्या प्रवासात उशीर झाला असून, पावसाळा सप्टेंबरच्या अखेरपर्यंत अथवा ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत टिकू शकतो, असा अंदाज आहे..सामान्यतः महाराष्ट्रात पावसाळा ३० सप्टेंबरपर्यंत कमी होतो. मात्र, हवामानातील बदल आणि नवनवीन दाबवाले क्षेत्र निर्माण झाल्यामुळे शेतकरी आणि नागरिकांना अजून काही दिवस पावसाचा सामना करावा लागणार आहे. सातत्याचा पावसाळा परतीचा व त्यानंतरचा पाऊस शेतकरी वर्गाला आता नकोय. पीक विमा योजनेतील नुकसान भरपाईचे महत्वाचे निकष बदलले आहेत..Nilanga News : दुसऱ्या दिवशीही राज्य मार्ग वाहतूक बंद; निलंगा ते कासारशिरसी रस्त्यावर लिंबाळा येथे तेरणा नदीला पूर.नुकसानभरपाईसाठी शासनाकडून शेतकऱ्यांना भरीव मदत केली जाईल अशी घोषणेची शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. सध्या कापनीला आलेल्या पिकांच्या नुकसानीच्या पातळीत वाढ होत आहे. बदलत्या आयात धोरणामुळे शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नसल्याने राज्यातील कृषी विभागाने शेतकरी वर्गाला मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.आयात निर्यात धोरणामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट झाली असून पडलेल्या शेतीमालाच्या किमतीमुळे अधिकचे नुकसान सहन करावे लागत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.