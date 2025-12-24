नाशिक

Nashik News : महावितरणचा 'स्वागत सेल' उद्योगांसाठी ठरतोय वरदान; तक्रारींचे निवारण आता सुपरफास्ट!

MSEDCL’s 'Swagat Cell' Portal: A Game Changer for Industrial Consumers : महावितरणने औद्योगिक वीजग्राहकांसाठी सुरू केलेल्या ‘स्वागत सेल’ ऑनलाइन पोर्टलमुळे नवीन वीजजोडण्या, वीजभार वाढ व तक्रार निवारण प्रक्रियेत लक्षणीय वेग आणि पारदर्शकता आली आहे.
नाशिक रोड: राज्यातील सुमारे चार लाख ४८ हजार लघुदाब व उच्चदाब औद्योगिक वीजग्राहकांना महावितरणकडून जागतिक दर्जाची, तत्पर व पारदर्शक वीजसेवा मिळू लागली असून यामध्ये ऑनलाइन ‘स्वागत सेल’ पोर्टल निर्णायक ठरत आहे. या पोर्टलमुळे उद्योगांच्या वाढीव वीजभाराच्या मागण्या, नवीन वीजजोडण्या तसेच विविध तक्रारींच्या निराकरणाचा वेग लक्षणीयरित्या वाढला आहे.

