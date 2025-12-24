Nashik News : महावितरणचा 'स्वागत सेल' उद्योगांसाठी ठरतोय वरदान; तक्रारींचे निवारण आता सुपरफास्ट!

नाशिक रोड: राज्यातील सुमारे चार लाख ४८ हजार लघुदाब व उच्चदाब औद्योगिक वीजग्राहकांना महावितरणकडून जागतिक दर्जाची, तत्पर व पारदर्शक वीजसेवा मिळू लागली असून यामध्ये ऑनलाइन ‘स्वागत सेल’ पोर्टल निर्णायक ठरत आहे. या पोर्टलमुळे उद्योगांच्या वाढीव वीजभाराच्या मागण्या, नवीन वीजजोडण्या तसेच विविध तक्रारींच्या निराकरणाचा वेग लक्षणीयरित्या वाढला आहे..औद्योगिक ग्राहक आणि संघटनांशी थेट संवाद साधण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या पोर्टलशी आतापर्यंत राज्यातील २७८ औद्योगिक संघटना जोडल्या गेल्या आहेत. पोर्टलसह स्थानिक पातळीवर अधिकारी–उद्योग प्रतिनिधींच्या बैठका घेतल्या जात असून, महावितरण मुख्यालयातून संचालक व कार्यकारी संचालक स्तरावर दूरदृश्य संवाद बैठका आयोजित केल्या जात आहेत..उद्योगांनी मांडलेल्या वीजपुरवठा, बिलिंग, नवीन वीजजोडणी आदी विषयांवरील प्रश्नांवर महावितरणने केलेल्या कार्यवाहीचे तपशीलवार अहवाल पोर्टलवर अपलोड केले जात आहेत. आतापर्यंत १२४ कार्यपूर्ती अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. एकूण २४२ तक्रारींपैकी २१५ तक्रारींचे तत्काळ निराकरण करण्यात आले असून, उर्वरित २७ प्रकरणांमध्ये नवीन वीजयंत्रणा उभारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..महावितरणकडून दरवर्षी औद्योगिक वर्गवारीत २३ हजारांहून अधिक नवीन वीजजोडण्या दिल्या जातात. सध्या राज्यातील एकूण वीजवापरात औद्योगिक ग्राहकांचा ४३ टक्के, तर महसुलात ४१ टक्के वाटा आहे. औद्योगिक ग्राहकांसाठी थेट संवाद व तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र पोर्टल असावे, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यानुसार अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्या नेतृत्वाखाली महावितरणने अधिकृत संकेतस्थळावर ‘स्वागत सेल’ पोर्टल सुरू केले आहे..Shivsena UBT - MNS : ठाकरे बंधूंची युतीची घोषणा, २० वर्षांनी एकत्र; जागावाटप अन् महापौरपदावर काय म्हणाले राज ठाकरे?.या पोर्टलवर लॉगिनद्वारे औद्योगिक ग्राहकांना वीजभार वाढ, सेवा अर्ज, तक्रारी व सूचना नोंदविणे सुलभ झाले असून, प्रत्येक अर्जावर तातडीने कार्यवाही केली जात आहे. औद्योगिक संघटनांना स्वतंत्र लॉगिन देऊन त्यांना विशेष स्थान देण्यात आले असून, त्यामुळे उद्योग- महावितरण यांच्यातील संवाद अधिक परिणामकारक ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.