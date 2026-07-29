Nashik Flood : पुराने पुस्तके भिजवली... पण, लक्ष्मीची स्वप्ने नाहीत! संकटातही शिक्षणाची आस जपणाऱ्या ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाचे हृदयस्पर्शी चित्र

चांदोरी (जि. नाशिक) : महापुराच्या पाण्याने अनेकांची घरे, संसार आणि आयुष्याची घडी विस्कटली. घरातील धान्य, कपडे, संसारोपयोगी वस्तूंसह विद्यार्थ्यांची पुस्तके, वह्या आणि शालेय साहित्यही चिखलमय पाण्यात भिजून गेले. या नुकसानीतून सावरण्याचा प्रत्येक जण प्रयत्न करीत असतानाच सायखेडा येथील एका चिमुरडीने दिलेला शिक्षणप्रेमाचा संदेश अनेकांच्या मनाला चटका लावून (Saikheda girl drying soaked school books) गेला..सायखेडा जिल्हा परिषद शाळेत इयत्ता चौथीत शिकणारी लक्ष्मी राजभाटे सायखेडा चौफुली परिसरातील एका दगडावर शांतपणे बसली होती. तिच्यासमोर होती पुराच्या पाण्यात भिजलेली पुस्तके आणि वह्या. ती प्रत्येक पान अलगद उघडत होती, काळजीपूर्वक वाळवत होती. कागद फाटू नयेत, अक्षरे पुसली जाऊ नयेत, एवढ्याच आशेने सुरू असलेली तिची धडपड पाहून अनेकांच्या डोळ्यांत अश्रू दाटून आले..पुराच्या लाटांनी तिची पुस्तके भिजवली; मात्र तिच्या शिक्षणाची ओढ भिजवू शकली नाही. शाळा सुरू झाल्यावर अभ्यासात मागे पडू नये, शिक्षकांनी दिलेला अभ्यास करता यावा आणि पुन्हा वर्गात नव्या उत्साहाने बसता यावे, एवढीच तिची इच्छा. परिस्थिती कठीण असली, तरी तिच्या चेहऱ्यावर निराशेची छाया नव्हती; उलट प्रत्येक पुस्तक पुन्हा वापरता यावे, यासाठीची जिद्द स्पष्ट दिसत होती..Girish Mahajan Retirement : गिरीश महाजनांचे राजकीय निवृत्तीचे संकेत? 'माझ्या सात टर्म झाल्या, अजून किती दिवस...' वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ, उत्तराधिकारीही केला जाहीर!.महापुरानंतर अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झालेला संसार पुन्हा उभा करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अशा वेळी नवीन पुस्तके, वह्या आणि शालेय साहित्य खरेदी करणे अनेक पालकांसाठी अशक्यप्राय ठरत आहे. त्यामुळे भिजलेली पुस्तकेच वाचवून त्यावर पुन्हा शिक्षण सुरू करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या लक्ष्मीसारख्या असंख्य ग्रामीण विद्यार्थ्यांची हीच आजची वस्तुस्थिती आहे..Sahyadri Tiger Reserve : 'सह्याद्री'च्या जंगलात वाघांचं नवं राज्य! 'बाजी-हिरकणी'सह 3 जोड्या एकत्र; लवकरच मिळणार 'गोड बातमी', पाहा चांदोलीतील लेटेस्ट अपडेट.दगडावर बसून पुस्तके वाळवणारी लक्ष्मी ही केवळ एका विद्यार्थिनीची कहाणी नाही; ती संकटांशी झुंज देत शिक्षणाची आस जपणाऱ्या हजारो ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाची जिवंत प्रतिमा आहे. पुराच्या पाण्याने कागद भिजविले असतील; पण त्या पानांवर कोरलेली स्वप्ने आजही तितकीच जिवंत आहेत. त्या स्वप्नांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी समाजाने, स्वयंसेवी संस्थांनी आणि प्रशासनाने पुढे येऊन अशा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी उचलण्याची हीच खरी वेळ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.